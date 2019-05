Gf, Gaetano: "Ecco perché ho raccontato dettagli intimi su Erica"

Ha fatto parlare di sé, prima per il flirt avuto con la gieffina Erica Piamonte e poi per aver minacciato di abbandonare il gioco della casa più spita d'Italia. E adesso è tornato al centro del gossip, perché è di nuovo in balia di una crisi psicologica. A chi ci riferiamo? Stiamo parlando di Gaetano Arena, che, intrattenendosi con Francesca De André nella casa del Grande Fratello, ha confidato il motivo per cui si era recentemente lasciato andare ad alcune bollenti esternazioni, sul conto della sfera sessuale della coinquilina Erica Piamonte.

La bionda gieffina Erica era già stata aspramente criticata da Gennaro Lillio, che l'aveva definita "una natura morta, a letto". Ora, la Piamonte è di nuovo sulla cresta dell'onda, per via dei dettagli scandalosi che il gieffino napoletano Gaetano ha confidato proprio all'altro campano, Gennaro.

Gaetano Arena e lo sfogo con Francesca De André al Grande Fratello

"Gennaro è diverso da me, ma so che ho sbagliato", ha così esordito nel suo sfogo avuto con Francesca De André, Gaetano Arena. Il gieffino ha dichiarato di essere un inguaribile ingenuo, motivo per il quale si è lasciato abbandonare ad alcune confessioni hot ai danni di Erica Piamonte: " L'ho fatto in modo ironico e ingenuo. Che devo fare?".

Lo stesso Gaetano, che nei giorni scorsi aveva pensato di abbandonare la casa, è finito in nomination. Vedremo se Arena la spunterà alla prova-televoto, dopo essere stato fortemente rimproverato da Barbara d'Urso, che ha difeso a spada tratta Erica nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello 16.

Segui già la nuova pagina di gossip de il Giornale.it su Facebook?

Erica e Gaetano si sono avvicinati molto questa settimana, forse troppo. #GF16 pic.twitter.com/U8Uc95JyXb — Grande Fratello (@GrandeFratello) 13 maggio 2019