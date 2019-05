Gf, il fidanzato della De André: "Ti ho tradita". Lei è allibita, la d'Urso si infuria: "Non merita niente"

Di uomini che tradiscono ne è pieno il mondo. Di donne che tradiscono pure. Purtroppo. Ma stupisce che ci siano ancora uomini che ti guardano in faccia e ti dicano "sì, ti ho tradito perché tu hai fatto la stupida, ma non mi vergogno". Questa cosa è preoccupante, eh. E questo è esattamente ciò che è successo questa sera durante la diretta del Gf.

Visto che il boccone da mandare giù è piuttosto amaro, Barbara d'Urso ha prima cercato di ammorbidire il tutto mostrando alla De André una clip nella quale vengono riassunti i momenti più belli con Gennaro. Francesca sorride perché non sa quello che le aspetta di lì a poco. Cosa le aspetta? Il suo fidanzato che l'ha tradita ed è pure contento di averlo fatto. Bello no?

Ma prima di farla parlare direttamente con lui, la conduttrice del Gf fa incontrare a Francesca De André l'amica Alessandra. Alessandra, la sera del tradimento, era a cena con Giorgio, "poi io gli ho detto che sarei andata a casa e lui mi ha detto che avrebbe fatto lo stesso. Poi è uscita la verità e mi ha raccontato tutto nei minimi dettagli. Tutto è registrato in quell'audio". Francesca è basita e allo stesso tempo schifata: vuole sapere cosa c'è in quell'audio. Ma non è possibile - spiega la d'Urso - "perché lui racconta dettagli sessuali così forti, così particolari, così gravi, dettagli molto espliciti che abbiamo deciso di non fartelo sentire. Dettagli talmente chiari che prima o poi ti sarebbero usciti e questo non potevamo permetterlo".

Cala il gelo in studio. Alessandra fa capire a Francesca che Giorgio non ha consumato con questa ragazza. "Sono stati quaranta minuti in macchina - ha confessato Alessandra - hanno fatto le loro cose. Mi ha raccontato tutto. Sei troppo intelligente per stare con lui. Io non ti dico con chi devi stare o meno, ma se me lo chiedi ti dico no". Francesca De André è allibita e si lascia scapare un "non ci è andato a letto, ma l'ha munta". Qualche battuta qua e là, fino a quando arriva il colpo secco: Giorgio nella Casa.

"Che bel coraggio che hai nel venire qui", attacca subito la De André. Giorgio Tambellini è su di giri, sorride e gira la frittata: "Io non ho parole, questa tua amica è una falsa. Lei ha organizzato questo complotto. Ti ho tradita? Sì, ci ho fatto quello che mi pare. Quando esci ti racconto tutto nei minimi dettagli. Non so nemmeno perché l'ho fatto".

Giorgio è ingiustificabile. Davvero. Francesca non sa cosa dire: "Perché l'hai fatto? Perché sei fatto dalla mattina alla sera". Tambellini, allora, inizia a creare il suo treatino. Urla, si muove, si agita, dà la colpa alla produzione che "con me vuole fare un po' di audience", fino a quando arriva a stringere "un po' troppo Francesca". Per questo interviene la d'Urso: "Le stavi stringendo la faccia un po' troppo forte. Credimi che non abbiamo bisogno di fare audience con te che ti chiudi 40 minuti nella macchina con una. Sai che c'è? Per Frrancesca avrei preferito un uomo migliore che non tradisce. La settimana scorsa le hai fatto i complimenti e tre giorni prima l'hai tradita. Qualcosa non mi quadra".

Lo show del caro Giorgio continua, ad un certo punto decide che se ne vuole andare dalla Casa e manco guarda in faccia la ragazza che ha tradito. Salta, urla, si gira. Mentre la De André sta per cedere: "Ti vedo in tilt, perché lo hai fatto?". La conduttrice, rendendosi conto della debolezza di Francesca, fa entrare in Casa anche l'amica Alessandra che smaschera del tutto Giorgio. Tambellini esce dalla Casa, Francesca non sa cosa dire, la d'Urso sì.

"Ti dico una cosa Francy - conclude Barbara -. Quest'uomo non merita nemmeno una tua piccola lacrima. Nessun tuo comportamento giustifica quello che lui ha fatto 40 minuti in macchina con un'altra ragazza. Basta". Francesca è veramente addolorata, si crogiola nel suo dolore. Ma la d'Urso non ci sta e sbotta: "Basta. Non merita che tu passi una serata di merda. Io sono scioccata da come si è comportato lui". Barbara è davvero "incazzata" come dice lei. Si toglie la giacca e la butta per terra.

E questo deve essere da lezione per tutti/e.