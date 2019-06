Gf, Francesca bacia la lettera di Giorgio: il gesto che spiazza

Dopo aver discusso animatamente con il coinquilino Gennaro Lillio tra le mura della casa del Grande Fratello, Francesca De André è tornata a far parlare di sé. La De André, infatti, appare sempre più indecisa sui suoi sentimenti. E, poco prima di riappacificarsi per l'ennesima volta con Gennaro, è diventata protagonista di un nuovo gesto forte, lasciando intendere che continua a pensare al suo ragazzo, Giorgio Tambellini, il quale le ha confessato di averla tradita.

Francesca De André è in nomination

Quello che farebbe emergere non pochi dubbi su ciò che intende fare Francesca De André è uno dei suoi ultimi gesti. Poche ore prima di concedere a Gennaro la fine della "guerra", la De André ha baciato la lettera scritta dal suo fidanzato storico, Giorgio Tambellini. Un gesto forte da cui trapelerebbe il sentimento provato da Francesca, nonostante il tradimento subito dal suo ragazzo. Prima di suggellare la pace con Lillio, inoltre, la De André aveva aspramente attaccato Gennaro esprimendo indirettamente i suoi dubbi maturati sul conto del primo finalista del Gf16: “Adesso che sei in finale, mi dai addosso come un treno. C’è qualcosa che non torna”.

Intanto Francesca De André è in nomination contro Erica Piamonte ed Enrico Contarin. I 3 nominati sono al televoto, per aggiudicarsi un posto in finale al Gf16.

