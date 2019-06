GF, Francesca De André e Gennaro Lillio fanno pace: baci sotto il cuscino

L’armonia tra Francesca De André e Gennaro Lillio è tornata: i due concorrenti del Grande Fratello 16 dopo quasi ventiquattro ore di silenzio dalla furiosa litigata, hanno fatto pace. Come? Scambiandosi degli appassionati baci sotto il cuscino nella speranza, forse, che gli spettatori non se ne accorgessero.

Le tenerezze tra i due non sono mai mancate e solo quando Francesca ha avuto modo di avere un confronto con Giorgio Tambellini, che le ha confermato di averla tradita, lei si è sentita più libera di avvicinarsi a Lillio. La passione tra i due è stata palpabile e, nonostante abbiano più volte negato in diretta con Barbara d’Urso, i baci tra loro non sono stati pochi. Qualcosa, poi, è cambiata dopo la semifinale del Gf16, quando Francesca si è scagliata violentemente contro Gennaro accusandolo di voler fare la vittima e di non essersi esposto per difenderla dagli attacchi di tutti.

Lo scontro furioso ha portato la De André e Lillio a non parlarsi per un’intera giornata durante la quale lei ha continuato a sostenere che lui fosse un calcolatore, e lui l’ha evitata raccontando a tutti di non voler avere nulla a che fare con una persona così. Da oggi, però, le cose sembrano essere radicalmente cambiate: Gennaro e Francesca sono stati sorpresi ancora una volta nello stesso letto e, privi di microfoni, si sono sussurrati qualcosa prima di lasciarsi andare ad un bacio appassionato. Lo hanno fatto nascondendosi con un cuscino, ma chi li osserva da casa ha capito cosa sia accaduto tra loro. Abbracci, coccole e sguardi complici, inoltre, ne hanno dato la conferma.