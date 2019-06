Gf, Francesca Cipriani attacca Valentina Vignali

Francesca Cipriani ha attaccato sui social, ancora una volta, Valentina Vignali. Dopo aver sentito la cestista, ultima eliminata della casa del Grande Fratello, parlare di lei in maniera dispregiativa ha comunicato di essere pronta a diffidarla. A nulla è valso il confronto che le due hanno avuto all'interno della Casa durante la diretta di qualche settimana fa: la Cipriani è apparsa più agguerrita che mai e pronta a far valere le sue ragioni.

"Valentina Vignali continua a sparlare di me all'interno della casa. Davvero non immagino che vita triste possa avere questa ragazza" , ha esordito Francesca in una Instagram story. " Continuasse ad aprire quella fogna per ingurgitare la qualunque anziché nominarmi" , ha poi continuato la Cipriani affondando il colpo e parecchio innervosita per il modo in cui la sportiva parla di lei all'interno della casa e sotto l''occhio attento delle telecamere.

"Questa donna così rozza e volgare dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di pronunciare il mio nome. Nei prossimi giorni depositerò una diffida nei suoi confronti" , ha concluso Francesca, che con il suo atto legale andrà a completare una serie di diffide che hanno costellato la sedicesima edizione del Grande Fratello, a partire da quella di Cristiano De Andrè nei confronti della figlia Francesca.

Pare che Valentina Vignali, costretta dal televoto a lasciare il reality, avrà un bel da fare, ma conoscendo i carattere fumantino della cestista, di certo non mancheranno gli scontri, che possibilmente avranno luogo nei salotti televisivi. " #VignaliSoloPhotoshop #Vipera" , sono gli hashtag che completano il messaggio di Francesca, e che già da soli esplicitano lo stato d'animo della Cipriani. Già la bionda esplosiva aveva palesato durante il suo ingresso in casa il disappunto per le parole di Valentina, ma adesso è decisa a passare alle vie legali. Basterà questo a far tacere Valentina,che è sempre pronta a rendere pubblico il suo pensiero?

