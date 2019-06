Gf, Francesca De André discute ancora con Gennaro: "Sto bene anche da sola"

Non si nascondono più Francesca De André e Gennaro Lillio: i due concorrenti del Grande Fratello, la cui finale è prevista per questa sera, lunedì 10 giugno, si scambiano baci e tenerezze alla luce del sole. Nonostante il loro avvicinamento, rivenuto ancor più evidente nell'arco dell'ultima settimana all'interno della Casa più spiata d'Italia, i due giovani continuano ad avere numerose discussioni, che li portano allo scontro verbale a tratti anche molto duro. L'ultimo battibecco tra i due è avvenuto nelle ultime ore, e Francesca ha voluto mettere in chiaro la sua posizione.

Dopo aver scopeto in diretta dei tradimenti del fidanzato Giorgio, Francesca ha passato un momento difficile: la De André ha dovuto superare numerose crisi e sebbene non sappia ancora cosa dovrà affrontare una volta terminato il Gf, pare che la giovane possa contare sulla presenza di Gennaro. "Io non ti ho mai lasciata lì, non ti ho mai abbandonata. Io ho provato un grande affetto nei tuoi confronti e, ogni volta che tu stavi male, io ci sono sempre stato ", ha detto Lillio. "E ogni volta che mi hai ferito e offeso durante le litigate, io ci sono stato lo stesso" , ha poi continuato il modello napoletano, che ha voluto rassicurare Francesca sul fatto che una volta spente le telecamere lui ci sarà lo stesso.

Ma Francesca, a quanto pare, non ha gradito le esternazioni di Gennaro. "Io sto bene anche da sola. Se voglio stare insieme a una persona è perché ci voglio stare io. Mi sei stato vicino, ok, ma non è che sei stato il paladino della giustizia!" , ha precisato la De Andrè che non vuole apparire come una donna debole, ma piuttosto come una persona che sa fare affidamento sulle proprie forze.

Insomma, pare che molti siano i nodi che Francesca e Gennaro dovranno sciogliere se decideranno di stare insieme anche dopo il Grande Fratello. E se questo è l'inizio della loro relazione, di sicuro non mancheranno le liti: i due sapranno superare le differenze caratteriali in nome dell'amore?

