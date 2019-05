Gf, Francesca De André ed Erica Piamonte furiose con Martina Nasoni

Gli animi delle ragazze della Casa del GF16 iniziano a riscaldarsi: tutta colpa della gelosia di Francesca De André ed Erica Piamonte che si sono scagliate contro Martina Nasoni, rea di aver baciato Gennaro Lillio e Gaetano Arena.

E’ accaduto tutto durante la notte di domenica, quando il Grande Fratello 16 ha messo alla prova i concorrenti del reality show chiedendo loro di scambiarsi dei baci cinematografici. Martina, quindi, pare si sia avvicinata in modo “pericoloso” a due ragazzi della Casa che, anche se non in modo esplicito, sono già legati a due coinquiline: Francesca ed Erica. Così, la domenica mattina, è iniziata in modo turbolento con la prima litigata con la De André, che ha accusato la Nasoni di aver tentato di baciare con la lingua il suo Gennaro. “ Gennaro si è confidato con te e poi nella prova lo baci e provi a mettergli la lingua in bocca? Ma ti sei bevuta il cervello? Ma che comportamento da oca è questo? ”, ha tuonato Francesca, mentre Martina si è giustificata accusando Lillio di aver aperto la bocca per primo e di essere stata semplicemente al gioco senza doppi fini.