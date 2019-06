Gf, Francesca De André sempre più confusa: "Giuro che non ho baciato Gennaro? Non posso"

Anche questa settimana non è stata troppo facile per Francesca. Il Gf l'ha messa a dura prova. Prima il tradimento del fidanzato, poi l'avvicinamento a Gennaro e infine il "tornado" Taylor Mega. Appena la De André digerisce un boccone amaro ne arriva un altro ancora peggio. E così è stata anche questa settimana. La bombastica Taylor ha davvero stravolto gli equilibri. E Francesca non ha potuto far altro che ingelosirsi e rendere noto il suo malcontento. Anche se non lo vuole dire Gennaro lo sente suo e guai a chi si avvicina.

Questo è il resoconto della settimana, ora è il momento della diretta. Barbara d'Urso mostra alcuni filmati di Francesca De André e Gennaro Lillio. I due sono molto complici, si nascondono sotto le coperte, si coccolano. Sono intimi. Ma cosa c'è stato fra i due? La conduttrice lo chiede, "niente Barbara, solo tante coccole". Lo dice Gennaro, lo dice Francesca, ma la d'Urso non è convinta. Così prende in disparte Francesca e con un tranello la fa confessare.

"Francy, giuri su di me che non vi siete baciati?", ha chiesto la condutrrice del Gf. "No Barbara, non posso su di te. Lo sai. Non c'è stato niente di che, dai. Ma non posso giurarlo", replica Francesca De André. E con un "non posso giurarlo", Francesca conferma (finalmente): il bacio c'è stato.

E Giorgio? Giorgio nel frattempo se la sta spassando a destra e a manca. I paparazzi lo hanno pizzicato (ancora) in giro con giovani donne. Ma dopo le foto scrive ancora a Francesca. Cosa? Le dice che la sta aspettando fuori. Ora è tutto nelle mani della De André. E Gennaro Lillio (a quanto pare) attende... Anche se lei è sempre più confusa.