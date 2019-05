Gf, la frecciatina della madre di Gennaro: "Si può splendere di luce propria senza oscurare gli altri"

Un momento molto toccante ha visto protagonista Gennaro Lillio: il giovane concorrente del Grande Fratello ha ricevuto l'inattesa visita della madre. La donna è l'unico genitore su cui può fare affidamento, visto che, secondo quanto abbiamo appreso dai racconti dell'inquilino della casa più spiata d'Italia, il padre lo ha abbandonato quando aveva solo tre anni. Gennaro, durante la diretta ha affrontato il confronto con Giorgio, il fidanzato di Francesca De André, alla quale si è molto avvicinato durante il suo percorso nel reality, per cui il supporto materno è stata per lui molto importante.

Gennaro è stato prima chiamato da Barbara d'Urso in disparte per poter leggere una lettera della madre. "Smettila di farti del male ponendoti delle domande a cui probabilmente non avrai mai risposte" , ha scritto la signora Titty, riferendosi al difficile passato del figlio in relazione alla figura paterna. "Vorrei essere lì con te per riempirti di baci, ma vedo che quelli proprio non ti mancano…" , ha concluso la mamma di Gennaro, che pare rivolgersi in questa circostanza proprio a Francesca De Andrè. Ma il momento più bello per il concorrente è arrivato solo successivamente, quando è rientrato in salone e il freeze ha bloccato lui e tutto il resto del gruppo.

La signora Titty ha fatto il suo ingresso e si è rivolta a Gennaro: "Amore, sei bellissimo. Tranquillo, va tutto bene. Emozioni tantissime, vero? Rispetta le opinioni di tutti, perché fuori è emerso la persona bella e pulita che sei. [...] I tuoi cassetti aperti? Prima o poi si chiuderanno, ma non qui. Lo farai fuori, con calma. Viviti la tua bella esperienza" . Una volta sbloccato dalla conduttrice, Gennaro ha stretto la madre, per la quale ha avuto sempre parole d'affetto, ma prima di uscire dalla casa la donna ha voluto rivolgersi ai ragazzi.

"Posso dire una cosa ai ragazzi? Si può splendere di luce propria senza oscurare gli altri. Fatelo, fatelo veramente" , ha esclamato la signora Titty. Era una frecciatina rivolta a qualcuno in particolare? La donna è uscita senza dare ulteriori spiegazioni, ma è chiaro che qualcosa o qualcuno non ha colpito favorevolmente con il suo comportamento la signora. I concorrenti della Casa avranno molto a cui pensare, e anche Gennaro che da molto peso alle considerazioni materne.

