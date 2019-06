Gf, furibonda lite fra la De André e Mila Suarez: "Te la vedrai con i miei legali"

Che Mila Suarez e Francesca De André non si sopportino, ormai lo si era capito. La modella marocchina e l'opinionista si sono scontrate più e più volte al Gf. Poi, Mila è uscita e le acque si erano placate. Almeno apparentemente. Perché Francesca non sapeva costa stava accadendo fuori. E cosa stava accadendo? Stava accadendo che Mila si è rivolta ai suoi avvocati "per episodi di bullismo e razzismo".

Per chi se lo fosse perso, infatti, Francesca De André ha apostrafato in più modi - e nemmeno troppo eleganti - Mila. Si è passati da scimmia a poco di buono. Un passaggio avvenuto in mezzo secondo. Così, una volta rivisti (e riascoltati gli insutili), la Suarez ha deciso di mettere in moto la macchina della giustizia.

Quando la De André è stata eliminata durante la finale, Mila Suarez si è trattenuta nel parlare. "Non ho nulla da dire - ha esclamato -. Te la vedrai con i miei avvocati. Quando sarai del tutto fuori vedrai che figura hai fatto e tutto quello che hai detto". Ma Francesca non si è risparmiata: "Ma tu invece di parlare solo del tuo fisico perché non tiri fuori un po' di contenuto? Gli uomini si stancano per questo. Se tu mi accusi di razzismo e bullismo, cosa deve dire la compagna di Alex Belli? Finiscila".

Lo scontro va avanti. E i temi sono sempre questi. Le due - sicuramente - si vedranno in tribunale.