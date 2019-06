Gf, tra Gennaro e Francesca c'è già stato qualcosa? La ragazza confessa

Il GF 16 di Barbara d'Urso è ormai alle battute finali ma i ragazzi nella casa continuano a regalare emozioni e colpi di scena. Due dei protagonisti più discussi di questa edizione sono stati senz'altro Gennaro Lillio e Francesca De André. La nipote di Faber è arrivata nella Casa una settimana dopo rispetto agli altri concorrenti e sarebbe dovuta entrare con sua sorella Fabrizia ma le diffide del padre hanno scoraggiato l'ingresso di quest'ultima.

Il carattere di Francesca ha creato innumerevoli dinamiche all'interno del Grande Fratello, ha animato le discussioni e non ha mancato di far surriscaldare gli animi sia dentro che fuori la casa. Le vicissitudini con il suo (ex) fidanzato Giorgio Tambellini hanno movimentato le prime serate del GF e hanno turbato fortemente la ragazza, che più volte si è lasciata andare a sfoghi e reazioni, anche violente. Francesca De André ha stretto fin da subito un fortissimo legame con Gennaro Lillio, il biondissimo concorrente napoletano noto alle cronache per essere stato fidanzato con Lory Del Santo. Il feeling tra i due giovani è apparso fin da subito molto forte e ben oltre quello che si può definire un semplice rapporto di amicizia. Giochi di sguardi, carezze maliziose e avvicinamenti sospetti hanno lasciato intendere che se Francesca non fosse stata fidanzata, tra i due la scintilla sarebbe scoppiata molto prima.

L'evoluzione della relazione con Giorgio Tambellini, reo di aver tradito Francesca, ha però spinto definitivamente la nipote di Faber tra le braccia del modello napoletano. Nell'ultima settimana il rapporto tra i due si è fatto decisamente più intimo. Nel pomeriggio di domenica, Gennaro Lillio ha provato a far capitolare Francesca con una piccola gag: “ Io sono all'antica e avevo deciso di conservare la mia verginità fino al matrimonio. Ma poi negli anni il matrimonio ha perso di valore, quindi dal momento che non mi sposerò mai, è inutile che aspetti. Ho bisogno di qualcuna che mi aiuti a perdere la verginità e se tu fossi un'amica lo faresti. ”

Eppure, pare che tra i due qualcosa sia già successa, come ha confessato Francesca a Erica durante la serata orientale. Si sa che in vino veritas e così, complice l'alcol, la De André ha rivelato che tra lei e Gennaro c'è già stato qualcosa sotto le lenzuola oltre ai baci. Probabilmente la ragazza si riferisce al mattino successivo all'ultima diretta dallo studio, quando le telecamere li hanno ripresi in atteggiamenti molto intimi. L'incontro con Gennaro pare sia stato piuttosto piacevole per la ragazza, che però continua a essere confusa.

Ieri pomeriggio, in un momento di confidenze e tenerezza, Gennaro si è detto pronto a dare a Francesca tutto l'amore di cui ha bisogno e che le è mancato nella sua famiglia d'origine. Inoltre, il bel napoletano dal cuore d'oro ha anche espresso il desiderio di voler aiutare economicamente la sua amata nel caso in cui dovesse aggiudicarsi il premio finale del GF 16. Gennaro Lillio è il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello, proclamato durante la diretta della settimana scorsa grazie al gradimento del pubblico. Riuscirà Francesca De André ad aggiudicarsi un posto per l'ultima puntata di lunedì 10? Questa sera Barbara d'Urso annuncerà i finalisti della sedicesima edizione e sicuramente cercherà di fare chiarezza nei rapporti tra i due innamorati.