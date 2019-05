Grande Fratello Gennaro dichiara il suo amore per la De Andrè

Francesca De André e Gennario Lillio potrebbero essere a un passo dall'iniziare una love story. Il modello napoletano non ha mai negato il suo interesse nei confronti della nipote di Faber ma ha sempre rispettato la relazione che la ragazza ha fuori dalla casa. Durante uno degli ultimi confessionali trasmessi durante il day-time del Grande Fratello su Canale5, l'ex fidanzato di Lory Del Santo ha però ammesso che se la ragazza non fosse stata fidanzata l'avrebbe già baciata.

In realtà, tra i due un bacio c'è già stato anche se solo “cinematografico”. Durante la settimana i ragazzi hanno sostenuto una prova che prevedeva l'obbligo di baciare sulla bocca il coinquilino più vicino, uomo o donna, quando fosse partita una musica romantica. Il bacio tra Gennaro e Francesca è sembrato andare oltre la semplice finzione e sono diversi i ragazzi all'interno della casa che hanno notato la fortissima attrazione tra loro.

La stessa Francesca De André, dopo l'incontro avvenuto con il suo fidanzato la scorsa settimana, parlando con Gennaro gli ha confidato che se non avesse il cuore già impegnato potrebbe senz'altro nascere qualcosa con lui. Durante la puntata di questa sera, il Grande Fratello mostrerà a Francesca ulteriori prove del comportamento del suo fidanzato Giorgio Tambellini in sua assenza. Come annunciato ieri a Domenica Live da Barbara d'Urso, infatti, ci sono nuove foto e testimonianze che proverebbero il tradimento di Giorgio verso Francesca. La scorsa settimana era stata Rosy Zamboni a fare il suo ingresso nella casa, poco prima di Giorgio Tambellini, per avere un confronto con Francesca, che si è rivelato particolarmente acceso. La nipote di Faber difficilmente potrà perdonare anche questo scivolone al suo, ormai quasi ex, fidanzato, quindi è possibile che finalmente potrà nascere la passione tra Francesca e Gennaro al Grande Fratello.