GF, Gennaro Lillio, che feeling con Martina Nasoni

Sta nascendo qualcosa tra Gennaro Lillio e Martina Nasoni? I due ex concorrenti del GF 16 si sono recentemente ritrovati dopo un periodo di lontananza e sembrano più vicini che mai. All'interno della casa di Cinecittà avevano dimostrato un grande feeling, tale da scatenare alcuni episodi di gelosia da parte di Francesca De André. Ora che il modello napoletano e la nipote di Faber si sono detti addio, e che Martina non sta più frequentando Daniele Dal Moro, chissà che tra i due non possa scoccare la scintilla.

Il percorso di Gennaro Lillio al Grande Fratello 16 di Barbara d'Urso è stato segnato dal rapporto turbolento con Francesca De André. La ragazza è entrata fidanzata all'interno del reality di Canale5 ma la sua relazione con Giorgio Tambellini è terminata proprio durante l'esperienza a causa di un presunto tradimento di lui. L'attrazione fisica tra Lillio e la De André era palpabile fin dai primi giorni della casa e questo ha fatto nascere qualche gossip sulla formazione della coppia. Ufficialmente, però, Gennaro e Francesca si sono uniti solo dopo la fine della relazione della ragazza con Tambellini e la loro storia d'amore è durata qualche mese anche fuori dalla casa, non senza qualche litigio, anche. I due si sono lasciati poche settimane fa e pare che Francesca De André abbia ricominciato a sentire e vedere Giorgio Tambellini. Le vicissitudini di Martina Nasoni non sono molto diverse da quelle di Gennaro Lillio, visto che la vincitrice dell'ultimo GF all'interno della casa non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Daniele Dal Moro, che sembrava non ricambiare. Terminato il reality, però, i due hanno provato ad avere una frequentazione che però non è sbocciata e si è conclusa con qualche scaramuccia social. Adesso che sia Martina che Gennaro hanno il cuore libero, e visto il loro grande feeling, non è escluso che i due possano trovare dei punti in comune da cui iniziare a costruire qualcosa di ancora più grande di un'amicizia. La foto che li ritrae insieme, abbracciati e sorridenti, sta già facendo sognare tantissimi loro ammiratori.