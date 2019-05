Gf, Gennaro Lillio: "Ho sofferto di attacchi di panico"

L’ingresso di Taylor Mega nella Casa del Grande Fratello 16 sta portando alcuni concorrenti a raccontarsi un po’ di più. È successo a Gennaro Lillio, che ha deciso di rivelare alla influencer un problema che in passato lo ha fatto molto soffrire.

“ Ho sofferto improvvisamente di attacchi di panico – ha spiegato il bel napoletano a Taylor, che si è chiesta se avesse iniziato ad averli dopo la fine di un amore o in un periodo particolare della sua vita – . Mai avuti! La prima volta è stato a 24 anni. Sono venuti dal nulla, senza motivo ”. Riflettendoci, però, Gennaro Lillio ha capito che quei malesseri improvvisi potevano scaturire da delusioni lavorative nel mondo della moda che lo avevano particolarmente segnato e lo avevano costretto a fare i conti con una realtà dei fatti diversa da quella che lui immaginava.