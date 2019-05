Gf, Gennaro è il primo finalista. Ma subito esplode la polemica

Manca poco alla finale del Grande Fratello 16, il reality show condotto da Barbara d'Urso, e intanto sembra che non si parli d'altro. Il primo a volare in finale è Gennaro Lillio. Il gieffino napoletano è stato infatti decretato come primo finalista del gioco, nel corso dell'ultima puntata del GF andata in onda lunedì 27 maggio.

Ma al momento i risultati del televoto sarebbero fortemente contestati dai telespettatori. Moltissime sono le critiche giunte da parte degli internauti sulla semifinale del Grande Fratello. Il popolo del web sembra ritenere non veritieri i risultati del televoto annunciati nella nuova diretta del gioco. Secondo quanto è stato rivendicato dagli internauti, infatti, il gieffino super favorito dal pubblico sarebbe il veneto Enrico Contarin e precisamente per il 74,25% delle preferenze espresse in rete, contro il solo 13,57% totalizzato dal primo finalista del "Gf16", Gennaro Lillio.

Su Twitter, molti telespettatori sono insorti contro la produzione del reality show, ritenendo che i voti annunciati in vista della finale siano stati truccati. "La finale di Gennaro è finta come una banconata da 25 euro" , si legge tra i commenti riportati dagli utenti sul Grande Fratello. E ancora: "Madonna, tutto pilotato!". Gli internauti quindi sembrano voler supportare a gran voce il gieffino veneto.

Ricordiamo che la protesta del web è nata proprio da un sodaggio social. Nulla di certo, quindi, soltanto una preferenza che non ha ottenuto i risultati sperati.

