Gf, Gennaro Lillio: "Sono stufo di essere la spalla su cui piangere"

Francesca De Andrè piange, Gennaro Lillio le sta vicino il più possibile. Questo è quello che accade nella casa del Grande Fratello, da quando la concorrente, lunedì sera, ha scoperto che il fidanzato, Giorgio Tambellini, la tradiva. Ma come si suol dire “se tiri troppo la corda, prima o poi si spezza”. Infatti il bel napoletano sembra iniziare a perdere la pazienza, nonostante abbia già dichiarato di essere fortemente attratto da Francesca.

“ Io le sarò sempre accanto, però non troppo. La spalla deve essere cercata nei momenti giusti e non solo quando piange ”, ha detto il gieffino in confessionale. Gennaro Lillio ha proseguito dicendo che tutti si sono trovati nella vita ad affrontare un tradimento, e che questa “disperazione”, per quanto comprensibile, appare un tantino esagerata.

Ma Francesca De Andrè non sembra ascoltarlo e da due giorni non parla d’altro. “ Speravo fosse un incubo. Ce l’ho con me stessa perché mi manca, ma non ci sono giustificazioni né un ritorno ”. La ragazza ha ribadito più volte che non vuole nemmeno confrontarsi con l’ex fidanzato, Giorgio, fin quando è una concorrente del Grande Fratello.

Il rapporto tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sembra essere davvero in un momento di stallo. “ La vedo confusa, in un’altra dimensione… Prima si dà delle colpe, poi non se le dà… È nella fase più piena di questo tradimento ”, ha raccontato Gennaro.

Sempre in confessionale la concorrente ha ammesso di non riuscire ora a fidarsi e ad aprire il suo cuore a un altro uomo. Così i fan della coppia dovranno ancora aspettare per vedere il loro “e vissero felici e contenti”.