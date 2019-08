Gf, Gennaro di nuovo insieme a Daniele

Dopo aver scelto di viversi il gioco della casa più spiata d'Italia da concorrenti separati e non da coppia di amici di vecchia data, Daniele Dal Moro e Gennaro Lillio sono tornati a mostrarsi insieme. In un nuovo post condiviso sul suo profilo Instagram, l'ex gieffino Daniele ha infatti postato una foto che lo ritrae mentre è in quel di Napoli e in dolce compagnia con il suo ex coinquilino al Grande Fratello 16, Gennaro.

"Amici prima, amici durante, amici dopo! Un napoletano del nord... E un napoletano...", queste ultime sono le parole che il veronese ha scritto a corredo della sua ultima foto pubblicata in rete. E al post di Daniele in questione sono seguiti dei commenti di Gennaro, che ha così ribattuto al suo "ritrovato" amico: "Tvb bro". E ancora: "Prossima trasferta un Napoletano a Verona".

Daniele e Gennaro si rivedono dopo il Grande Fratello

Dopo aver entrambi chiuso le love-stories con le loro rispettive ex-ragazze, Francesca De André e Martina Nasoni, Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro hanno lasciato intendere che si rivedranno molto presto. E alla volontà espressa da Lillio, ovvero quella di rivedere Dal Moro nella sua Verona, Daniele ha prontamente ribattuto a Gennaro con il suo inconfondibile savoir faire: "Sì, ma dormi in albergo. Mi f…i tutto. Non mi faccio fregare così, bello mio".