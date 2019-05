Gf, Gianmarco Onestini sbotta: "Stanco di non sapere nulla della mia famiglia"

Il Grande Fratello 16 è iniziato da un mese e mezzo e Gianmarco Onestini non ha ancora avuto modo di sapere qualcosa dei suoi cari così, dopo l’ottava puntata, si è lasciato andare ad un duro sfogo con Michael Terlizzi.

Il fratello di Luca è uno dei concorrenti del reality show più apprezzato di questa edizione: finito in nomination una sola volta, è stato premiato dal pubblico che inizia ad indicarlo come possibile vincitore. Eppure, dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà, Gianmarco non ha mai ricevuto sorprese da parte dei familiari e, se inizialmente questa situazione non gli pesava, a distanza di molte settimane senza loro notizie, Onestini ha iniziato a manifestare una certa insofferenza.

“ Tutti ricevono una lettera, vedono i propri cari...e io non so mai niente! Mi sono un po’ stufato ”, ha sbottato Gianmarco al quale Michael Terlizzi ha consigliato di non “sputare in faccia a ciò che ha avuto”. “ Non sto sputando in faccia a nulla, sto solo dicendo che sono stanco – ha continuato Onestini nella nottata – . Io so zero della mia famiglia! Eppure anche le piccole cose potrebbero farmi piacere! ”. Terlizzi ha provato a rasserenare Gianmarco, ma senza grandi risultati. Chissà, dunque, se la produzione del Grande Fratello ascolterà la richiesta del giovane.