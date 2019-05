GF, Kikò Nalli ha dubbi su Ambra? "C'è un grosso punto interrogativo nella mia testa"

Non è un momento facile per Kikò Nalli: se da un lato all'interno della casa del Grande Fratello potrebbe aver riscoperto l'amore con la bellissima Ambra Lombardo, dall'altro tante sono le preoccupazioni che lo affliggono. L'hair-stylist, durante le dirette del reality, ha scoperto che i figli, in particolare il più grande dei tre avuti con Tina Cipollari, non sembrano approvare questa relazione agli albori e anche le parole della ex moglie non sono state molto chiare e ciò ha buttato nel panico Kikò.

Le ultime parole di Nalli sembrano voler mettere un freno alla situazione che si è venuta a creare con Ambra: durante un confessionale, infatti, Kikò ha usato delle parole ben chiare circa il modo in cui intende affrontare la situazione che si è venuta a creare. "Solo io ho il joystick in mano per poter giocare a questa cosa, ovviamente in modo serio", ha detto l'ex marito di Tina Cipollari. "Perché c’è un grosso punto interrogativo nella mia testa… mi piace stare coi piedi per terra! Lasciamo che il tempo faccia il suo corso", ha poi proseguito Nalli.

Quali pensieri passano per la testa di Kikò è difficile da dirsi, ma è evidente dalle sue parole che è molto confuso: come ha spesso dichiarato trovare Ambra è stato per lui positivo, ma per lasciarsi andare vuole prima confrontarsi con i suoi figli, che ha definito come le persone più importanti della sua vita. Ciò che è chiaro è che Nalli non ha intenzione di portare scompiglio nella famiglia creata con Tina, per cui prima di intraprendere una nuova relazione vuole confrontarsi con i suoi "gioielli".

Mentre Ambra ha lasciato il suo ex per poter conoscere Kikò, andando anche incontro a numerose critiche, più razionale sembra l'atteggiamento di Nalli. Chissà se la produzione del Grane Fratello deciderà di far rientrare Ambra in casa per un nuovo confronto che possa rassicurare in un certo qual modo l'hair-stylist: forse Nalli avrà le risposte che attende già nelle prossime dirette del reality.

