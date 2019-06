Gf, Kikò Nalli pensa ad Ambra: "Sono curioso di rivederla"

Mancano pochi giorni alla fine del Grande Fratello 16 e Kikò Nalli inizia a pensare a cosa accadrà fuori e all’incontro con Ambra Lombardo, la donna che è riuscita a rubargli il cuore dopo la fine del matrimonio con Tina Cipollari.

Nonostante abbia manifestato qualche dubbio su ciò che potrebbe accadere con la ex gieffina fuori dalla Casa, Kikò ha ammesso di essere curioso di rivedere Ambra non appena le luci dei riflettori si saranno spente. Nalli, che ha vissuto con la Lombardo una relazione sbocciata solo dopo che lei è uscita dalla Porta Rossa di Cinecittà, non sa cosa stia accadendo all’esterno: l’hairstylist, infatti, è stato solo messo al corrente dei dubbi del figlio Francesco sulla veridicità dei sentimenti di Ambra nei suoi confronti, ma non sa ancora che lei continua a ripetere di essere in attesa della sua uscita dal GF per iniziare a viverlo come un vero amore.