Gf, furibonda lite tra Gennaro e Francesca. La De André: "Hai la coda di paglia"

Gli umori nella Casa del Grande Fratello 16 sono pessimi, soprattutto quello di Francesca De André, che si è resa protagonista di una lite feroce con Gennaro Lillio.

I due, che sono sempre stati molti vicini tanto da essere considerati una delle possibili coppie di questo Gf, hanno iniziato a discutere nella serata di ieri. La causa: la rivelazione da parte della De André di una confidenza che Lillio le avrebbe fatto su alcuni atteggiamenti di Martina Nasoni. I toni tra i due si sono alzati in modo imprevisto e anche Kikò Nalli ha tentato di ristabilire – senza successo – la pace e l’ordine. Francesca ha inveito in modo violento nei confronti di Gennaro, rimasto spiazzato dalle accuse di quella che credeva una persona della quale potersi fidare.

Dopo avergli più volte ribadito di non aver raccontato a nessuno la confidenza fattale, Francesca è passata all’attacco. “ Hai avuto la coda di paglia! – ha urlato lei, sostenendo che Gennaro non sia stato in grado di dire la verità in faccia a Martina -. Ma vaffan.... Gennaro, non fare le sceneggiate napoletane, cogl....! Hai capito male, io ho parlato della cosa che mi hai detto in veranda, non di quella che mi hai detto a letto, mi sembri scemo! Imbecille! Se poi hai la coda di paglia non è un problema mio! ”.