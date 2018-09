Gf, Lucia Orlando: "Il rapporto tra me e Filippo non è finito"

Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati, ma non tutto è perso. I due ex inquilini della casa del Grande Fratello, infatti, continuano a sentirsi e il loro rapporto non è finito del tutto: a confessarlo ai microfoni di Barbara D'Urso, nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, è stata proprio Lucia, la quale ospite della trasmissione pomeridiana, ha fatto un po' di chiarezza su quanto sta accadendo tra lei e Filippo. I due sembravano molto innamorati ed uniti, ma poi qualcosa è cambiato.

Solo qualche giorno fa, Filippo, sul suo profilo Instagram, aveva scritto un lungo post dedicato a Lucia e rendendo noto a tutti i fan che i due, in modo maturo, avevano deciso di chiudere il loro rapporto. "Non è successo nulla di grave, semplicemente siamo due persone con due caratteri particolari" , ha detto Lucia, aggiungendo che entrambi hanno preso la decisione di allontanarsi per far respirare il rapporto. Si tratta quindi di una pausa che è stata presa per non rovinare proprio l'amore e l'affetto che lega i due giovani.

Dalle parole di Lucia, si capisce che i due continuano ad essere legati, infatti la giovane ha anche aggiunto "Il rapporto tra me e Filippo non è finito. Noi continuiamo a sentirci" . Nonostante le critiche che sono state mosse alla ormai ex coppia da altri inquilini della casa più spiata d'Italia, come ad esempio Simone Coccia Colaiuta e Lucia Bramieri, che non hanno creduto nel loro rapporto né tantomeno nella rottura resa nota a ridosso dell'inizio dei programmi della D'Urso (che sia una ricerca di visibilità?), Lucia e Filippo sono stati legati da un grande sentimento che ancora persiste.