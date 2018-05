Gf, Luigi Favoloso in crisi: "Patrizia vorrebbe un figlio da Vacchi? Mi ha preso in giro"

Il feeling nato all'interno della casa del Gf Nip tra Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti si è interrotto bruscamente a causa dell'uscita di quest'ultima dal gioco.

Ma nonostante tutto, i due si pensano e parlano sempre uno dell'altro. Nelle ultime ore, però, Luigi Favoloso ha fatto una scoperta che non lo rende proprio tranquillo. Parlando con gli altri concorrenti del Gf, infatti, l'ex fidanzato di Nina Moric ha saputo che Patrizia Bonetti ha avuto una relazione con Gianluca Vacchi poco prima di entrare nella Casa più spiata d'Italia.

La rivelazione ha fatto storcere il naso a Luigi Favoloso che ha subito pensato che Patrizia lo avrebbe preso in giro. Luigi, quindi, ha iniziato a sostenere di non aver mai saputo prima che la Bonetti avesse degli ex tanto famosi (Stefano Ricucci compreso) e per questo sente puzza di presa in giro.

"Non mi fa tanto piacere che lei tre giorni fa ti ha detto che se volesse un figlio lo farebbe con Vacchi. A me ha detto delle cose importanti, per quello ho messo in discussione la mia vita. Ma è stata con uomini molto diversi da me, come faccio a piacerle io? E se non fosse stata sincera…", ha detto a Veronica Satti.

Così, mentre Patrizia Bonetti si trova fuori dalla casa del Gf e continua a pubblicare storie su Instagram per il suo bel Luigi, Luigi si allontana sempre di più da lei e si sta avvicinando all'esplosiva Mariana Falace...