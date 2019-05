GF, Martina esasperata per la storia con Daniele: "Qui nessuno si è innamorato di nessuno"

È diventato un eterno tira e molla la storia, se così si può definire, che vede protagonisti Martina Nasoni e Daniele all'interno della casa del Grande Fratello. Se all'inizio della convivenza forzata, pareva che una coppia si stesse formando sotto l'occhio attento delle telecamere, col passere dei giorni è parso evidente che i due ragazzi hanno molte differenze caratteriali che li portano a scontrarsi e così i due si sono allontanati.

Dal Moro ha più volte affermato di voler vivere a pieno l'esperienza del reality senza restrizioni, Martina, dal canto suo, è parsa più legata a Daniele. Ma nelle ultime ore, la ragazza ha voluto chiarire la situazione, soprattutto a seguito dell'ingresso del padre che l'ha invitata a lasciar perdere il giovane e dopo essere stata accusata di aver baciato Gennaro durante il gioco proposto dal Grande Fratello. La Nasoni ha confessato che si sta troppo amplificando il suo avvicinamento a Daniele.

"Non c’è nessuno qui che si è innamorato di nessuno. C’è l’interesse ma da qui a dipingermi come una che muore per Daniele…" , ha affermato Martina in confessionale evidentemente irritata dalla situazione. La Nasoni, quindi, ha cercato di sminuire i suoi sentimenti, ma in casa pochi sono coloro che credono alle sue parole. Gli atteggiamenti della Nasoni fanno credere che ci sia molto di più di un semplice interesse.

"Tra i tanti letti a disposizione guarda caso va da quello di Daniele. Secondo me lui non è assolutamente interessato a Martina. Martina mente a sé stessa, secondo me è molto più presa di quello che ci sta raccontando" , ha argutamente osservato Vladimir Luxuria. Alla nuova inquilina della casa non è sfuggito, dunque, il comportamento di Martina che non perde occasione per stare vicina a Daniele. Cosa prova veramente Martina per Daniele? Solo i prossimi giorni di permanenza in casa potranno chiarire la situazione tra i due.

