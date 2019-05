Gf, il padre di Martina la mette in guardia: "Lascia stare Daniele"

La settimana puntata del GF16 ha riservato una sorpresa inattesa anche a Martina Nasoni, che ha potuto riabbracciare il padre Mauro dopo settimane di reclusione nella Casa di Canale 5.

La scelta del papà di Martina di fare ingresso al Grande Fratello è stata dettata dal bisogno di mettere la figlia in guardia da una relazione che la sta penalizzando e le sta facendo perdere lo smalto che la caratterizza: il flirt con Daniele Dal Moro. La Nasoni e il coinquilino, infatti, sono soliti avvicinarsi ed allontanarsi in maniera brusca e repentina, ma a pagarne le spese è proprio la “ragazza dal cuore di latta”, che è evidentemente maggiormente coinvolta da Daniele.