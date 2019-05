Gf, Martina gelosa di Daniele e Taylor Mega: "Chi devo uccidere per primo?"

Che l'ingresso di Taylor Mega al Grande Fratello non avrebbe lasciato indifferente gli abitanti della Casa era cosa ovvia, ma le gelosie che l'influencer sta generando sono ben di più di quanto ci si potesse aspettare. Se Ambra Lombardo ha ammesso che la vulcanica bionda potrebbe essere pericolosa per lei e Kikò e Francesca De André si è ancora di più avvicinata a Gennaro, anche Martina Nasoni non ha gradito l'avvicinamento di Daniele a Taylor.

"Passi passi Valentina ,ma pure questa adesso? Sono distaccata e ragiono sulle cose, insomma ho la mia autostima che da qui è arrivata qui" , ammette Martina nel confessionale parlando del fatto che Taylor si è allenata con il Dal Moro mostrando il suo fisico statuario. "Tutto sta nelle mani di Daniele: se vuole vivere a lungo va a fare allenamento da un’altra parte. Chi devo uccidere per primo?" , ha proseguito la Nasoni, ridendo ma senza nascondere la sua irritazione.

E' chiaro che Taylor Mega non passa inosservata per cui Martina, che da subito ha dichiarato un forte interesse per Daniele, non poteva restare indifferente quando ha visto il ragazzo che le piace stare fisicamente vicino all'influencer per farle fare alcuni esercizi ginnici. La Nasoni è stata ironica ma il suo disappunto è stato tutt'altro che celato: in confessionale si è sfogata e chissà che poi non avrà modo di esprimere il suo fastidio anche in maniera diretta con Daniele.

Taylor, frattanto, pare destare l'interesse di tutti, soprattutto degli uomini, che non hanno perso a confrontarsi con lei: la giovane si sta dimostrando molto disponibile ad ascoltare tutti e non si è tirata indietro quando c'è stato bisogno di mettersi in gioco. L'avventura dell'influencer dentro la Casa si concluderà probabilmente lunedì, ma ci sono ancora alcuni giorni prima di dire addio ai concorrenti del reality: c'è ancora tempo per scompaginare i già precari equilibri della Casa.

