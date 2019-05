Gf, Ambra Lombardo gelosa di Kikò? "Taylor Mega può essere un pericolo"

L'ingresso di Taylor Mega nella casa del Grande Fratello non ha lasciato indifferenti gli abitanti della Casa: gli uomini sono stati colpiti dalla prorompente bellezza dell'influencer, la quale pare essersi integrata al meglio. Ospite a Pomeriggio 5, Ambra Lombardo è parsa interessata ai movimenti della giovane, soprattutto in relazione a Kikò Nalli: la professoressa è parsa molto gelosa, soprattutto perché l'hair-stylist non ha ricevuto da parte sua alcuna notizia.

"Dove ha dormito Taylor Mega? Va controllata, può essere un pericolo" , ha ammesso Ambra ai microfoni di Barbara d'Urso, la quale aveva appena annunciato che nella notte Gennaro e Francesca si erano molto avvicinati. La Lombardo non ha fatto mistero del fatto che Taylor potrebbe catalizzare l'attenzione di Kikò, a cui lei pare legata in maniera sincera. Più volte la professoressa ha ribadito di aver chiuso una relazione importante per poter conoscere meglio Nalli.

Dal canto suo, Kikò ha manifestato interesse per Ambra, ma al contempo anche dei grossi dubbi, soprattutto a seguito delle esternazioni dei figli e dell'ex moglie Tina Cipollari che gli sono stati riportati nel corso delle precedenti dirette del Gf. L'ultima puntata del reality aveva in scaletta una sorpresa di Ambra per Nalli, ma visto il tanto tempo preso dalla vicenda che ha visto protagonisti Francesca e il fidanzato Giorgio, non c'è stato tempo per l'ingresso della Lombardi.

Probabilmente nelle prossime dirette ci sarà modo di far incontrare di nuovo Ambra e Kikò: la ragazza è uscita presto dai giochi, solo un bacio veloce ha permesso ai due di poter sperare nella continuazione della relazione una volta terminato il programma. Di certo, numerose saranno le difficoltà da affrontare: Nalli resterà fedele a ciò che ha detto di provare per Ambra? Intanto, Kikò ha avuto modo di confrontarsi con l'influencer, raccontando l'incontro con la ex Tina Cipollari.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it? Resta sempre aggiornato