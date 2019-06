Gf, Martina Nasoni confessa cosa farà con il montepremi: "Aiuterò i miei genitori..."

La vincitrice del Grande Fratello 16, Martina Nasoni, è tornata al centro del gossip, e non solo per via della sua frequentazione con il suo ex coinquilino nella Casa, Daniele Dal Moro. In un'intervista concessa al rotocalco "Nuovo", la trionfatrice del Gf16 ha infatti svelato la sua decisione maturata sulla gestione del montepremi vinto al reality-show condotto da Barbara d'Urso. Una scelta a cui la Nasoni è giunta per aiutare in primis i suoi genitori e che i fedeli sostenitori dell'ex gieffina senz'altro apprezzeranno.

Martina Nasoni vuole aiutare i genitori

“Con il montepremi del Grande Fratello 16, finirò di pagare il mutuo della casa dei miei genitori a Terni- ha dichiarato la trionfatrice del Gf16, così come riporta il nuovo numero cartaceo del giornale diretto da Riccardo Signoretti-. È un sacrificio che hanno fatto tanti anni fa e, togliergli questo peso dalle spalle, sarebbe un modo per ripagargli di tutto ciò che hanno fatto per me”.

La 21enne intende, quindi, anticipare l'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto della casa dei suoi genitori. Ma, con i suoi 100mila euro vinti alla finale del reality show di Canale 5, "La ragazza con il cuore di latta" desidera fare dei regali anche a se stessa: “Vorrei comprare le attrezzature giuste per fare i tatuaggi: è da sempre la mia più grande passione. In più, mi piacerebbe studiare canto e recitazione e dare una parte in beneficenza”.

