Gf, Martina Nasoni dimentica Dal Moro e fa progetti con Monte?

Recentemente, aveva fatto parlare di sé per aver chiuso i rapporti con Daniele Dal Moro, dopo aver avviato una frequentazione con quest'ultimo nella casa del Grande Fratello. E, ora, Martina Nasoni può dirsi concentrata su se stessa, le sue passioni e i nuovi progetti in cantiere. O almeno questo è quanto trapelerebbe dalle ultime dichiarazioni rilasciate dalla stessa vincitrice del Grande Fratello 2019.

In un intervento registratosi a Radio Italia 60, format condotto da Turchese Baracchi, la trionfatrice del Gf16 ha parlato dei suoi nuovi impegni di lavoro e ha anche risposto alle critiche di chi l'accuserebbe di aver "sfidato" il suo ormai ex-coinquilino, Daniele Dal Moro, con continui attacchi mediatici. Di tutta risposta, Martina ha ribattuto senza mai nominare Daniele, difendendosi così dagli hater: “Sia chiaro che io non sfido nessuno. Questi messaggi mi lasciano a bocca aperta. Parto dal presupposto che la mia vita privata rimarrà tale, a prescindere da ciò che farò nella vita. Pensano che io ho un odio nei confronti di questa persona. Io gli auguro veramente il meglio, perché se lo merita”. Sul suo rapporto con Dal Moro, quindi, Martina sembra voler mantenere il massimo riserbo.

Ma la stessa ha poi, inaspettatamente, speso delle parole positive sul conto di un altro ex gieffino, concorrente al Grande Fratello Vip: “Francesco Monte? Non posso spoilerare molto, è il mio allenatore: vi dico solo questo. Se nascerà un amore? Non si può dire, sennò spoilero tutto. È un segreto”. Quest'ultime sono le parole che l'ex gieffina ha speso circa il suo fotoromanzo in uscita a breve, che la vede protagonista proprio con il finalista dell'ultima edizione di Tale e quale show, Monte. E le sorprese per i fan di Martina Nasoni non finiscono qui. Perché l'ex gieffina ha in cantiere anche una web-serie e una canzone. Sul primo progetto, che la vede impegnata nel ruolo di attrice, Martina ha fatto sapere che “la serie a breve sarà online e parla proprio dell’amore che si sviluppa e nasce sui social”. “Il pezzo musicale è pronto -poi aggiunge la stessa intervistata-, stiamo solo decidendo quando farlo uscire. Stiamo finendo anche il videoclip”.

Martina Nasoni e il rumor sul triangolo che vede Kikò Nalli vittima

La vincitrice del Grande Fratello 16, nel corso dell'intervista concessa a Radio Italia 60, non si è risparmiata neanche sulla tanto discussa paparazzata che vedrebbe l'ex coinquilina, Ambra Lombardo, protagonista di un presunto tradimento con Gaetano Arena e ai danni del fidanzato, Kikò Nalli. Secondo la Nasoni, il gossip in questione sarebbe il risultato di chi si inventa qualcosa per farsi vedere. “Sì, ho visto tutto -ha fatto, infatti, sapere Martina Nasoni, sul discusso triangolo amoroso che vede coinvolti i suoi tre ex coinquilini-. Allora, il fatto è che se parli con una persona sembra che ha ragione lui. Se parli con l’altra sembra che ha ragione l’altra. Non so dove sia la verità, ma chi si deve sentire in colpa ci si senta. Non si va contro gli amici, non si inventano storie per fare trash e gossip, è sintomo di una persona che non ha nulla da dare agli altri e inventa qualcosa per farsi vedere”.

Segui già la pagina di gossip de Il giornale, su Facebook?