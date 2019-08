Gf, Martina si sfoga dopo la rottura con Daniele: "Non si scuserà"

Dopo aver lanciato diversi messaggi sibillini ai suoi follower, rivelando timidamente di essersi allontanata da Daniele Dal Moro, la vincitrice del Grande Fratello 16 ha voluto rilasciare delle nuove dichiarazioni al settimanale Spy, confermando così, in maniera definitiva, la sua rottura con il suo ex coinquilino.

"Tra me e Daniele è finita: eravamo incompatibili caratterialmente - ha fatto sapere Martina Nasoni, parlando a cuore aperto a Spy magazine - Ci sono rimasta male, più che altro perché avrei voluto che andasse diversamente. Qualche notte fa l’ho sognato che mi chiedeva scusa: mi ha fatto strano, ma non credo che accadrà nella realtà".

Martina Nasoni e le parole di sfogo dopo il Grande Fratello 16

Tra Martina e Daniele ci sarebbero state delle incomprensioni, che avrebbero portato la vincitrice del Gf16 a maturare l'idea di essere incompatibile con il ragazzo con cui sperava di poter avviare una relazione. Tuttavia, la Nasoni aveva tenuto a ringraziare tutti coloro che su Instagram si sono mobilitati ad inoltrarle messaggi di sostegno: "Io sono un’eterna romanticona, ci credo, ci credo fino in fondo, poi, però, non sempre le cose vanno come uno spera. Ma niente panico… Preferisco comunque provarci nelle cose, che avere il rimpianto di non averci nemmeno provato".

Dopo essersi aggiudicata l'ambito montepremi del Gf16, Martina Nasoni fa sapere che dovrà subire un nuovo intervento al cuore: "Il mio pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo. L’idea mi spaventa".