GF, Mila Suarez attacca Francesca e Gennaro: "Siete la coppia più brutta dell'estate"

I dissapori nati all'interno della casa del Grande Fratello tra Mila Suarez e Francesca de André sembrano ben lontani dall'estinguersi: anche se il reality è terminato, le due continuano a dirsele di santa ragione e stavolta la ex di Alex Belli non ha risparmiato neanche Gennaro Lillio. Il modello napoletano e Francesca sono stati ospiti della puntata di Pomeriggio 5 del 13 giugno: i due si sono presentati come coppia, ma dopo aver dovuto affrontare l'ex della de André a Live-Non è la D'Urso, hanno dovuto confrontarsi con la Suarez che era in collegamento con lo studio.

"Siete la coppia più brutta dell'estate" , ha affermato Mila rivolgendosi a Francesca e Gennaro. La modella è un fiume in piena: tra insulti e affermazioni poco gradevoli, la Suarez ha detto più volte di essere stata offesa dalla De André, la quale dal canto suo ha risposto con ironia alle parole della ex concorrente del Gf. "Mila, ma che ti sei mangiata il registratore? Basta parlare, respira. Ti rode" , ha detto Francesca tra le risate, apparendo molto sicura di se stessa e non dimenticando di definire la sua interlocutrice come una "invidiosa".

Anche Gennaro, che i è sentito attaccato nel vivo ha voluto replicare alle parole di Mila, ricordandole che all'inizio del reality la modella si era molto avvicinata a lui. "I primi giorni mi dicevi che volevi avere una storia con me e ora mi dici questo?", ha chiesto Lillio alla Suarez, che non si è placata ma ha piuttosto rincarato al dose offendendo ancora la neo-coppia. "Francesca, tutta l’Italia non ti sopporta, ti odia! Gennaro, tu senza Francesca non sai fare niente" , ha continuato Mila.

"Smettila di infilarti nel letto degli uomini la prima sera e di dipendere sempre dagli altri per avere popolarità. Prima Alex Belli, poi Delia Duran e ora io" , ha infierito a questo punto Francesca, la quale è apparsa molto felice al fianco del nuovo fidanzato Gennaro, con il quale c'è già molta complicità. Pare, comunque, che tra Mila e Francesca gli scontri a favore di telecamera saranno ancora numerosi.

