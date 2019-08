Gf, Paura per Erica Piamonte dopo dolori: "Non sto bene, cura lunga"

L'ex gieffina toscana, Erica Piamonte, era finita al centro del gossip nella giornata di ieri, dopo aver accusato un improvviso malore. Erica aveva confidato ai follower di avere dei fortissimi dolori allo stomaco, motivo per il quale non era riuscita a chiudere occhio per una notte. E all'indomani dell'insorgenza del suo malessere la Piamonte aveva deciso di recarsi in ospedale. L'ex commessa, che ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d'Urso, stamane è tornata attiva sul suo profilo Instagram e ha riferito ai fan che dovrà seguire meticolosamente una cura lunga, per poter risolvere al meglio il suo problema di salute.

"Oggi, a tratti, sto un pochino meglio, ma non sto bene - ha così esordito la biondissima Erica, scrivendo ai suoi fedeli sostenitori tra le Instagram stories - . Chiaramente devo avere pazienza. La cura è lunga e devo fare la dieta per un mese (Mi do uno sparo)".

Erica sofferente dopo il Grande Fratello 16

La Piamonte ad oggi non si è sbilanciata circa la natura del suo malessere, ma si sospetta che i dolori allo stomaco accusati dall'ex gieffina possano essere dipesi da un'intolleranza alimentare, alla luce della dieta segnalata da Erica nella sua ultima Ig-story e delle dichiarazioni sibilline che l'ex gieffina aveva di recente rilasciato al Gf16. Tra le mura della casa più spiata d'Italia, Erica aveva infatti dichiarato che soffre di intolleranze alimentari.

