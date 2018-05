Gf, la rivelazione di Patrizia: "Riempita di botte da Ricucci"

Patrizia Bonetti si confessa a Domenica Live. La concorrente del Grande Fratello racconta alcuni retroscena sul suo passato e di fatto mette nel mirino il suo ex Stefano Ricucci. In tv lo accusa di averla aggredita e picchiata. Una vicenda questa che ha avuto anche dei risvolti legali con un processo. L'ex gieffina ha accusato Ricucci di averla riempita di botte e di averla mandata in ospedale con una prognosi di un mese: "La persona che non sta bene evidentemente è lui. Io ovviamente ho delle prove, siamo in causa da tre anni ormai, lui è stato denunciato dallo Stato, non sono una mitomane esaurita. Io ho chiamato la polizia, le mie parole non sono campate in aria, sono fatti realmente accaduti. Sto solo aspettando che le cose facciano il proprio corso, mi fido dell'Italia e di come andrà il procedimento. Il fatto che lui abbia il coraggio di dire certe cose mi lascia basita".

Inevitabile nel corso della puntata di Domenica Live anche un commento su Luigi Favoloso che negli ultimi giorni è apparso molto vicino a Mariana. La reazione di Patrizia non si fa certo attendere: "Beh, l'interesse di Mariana è nato da pochi giorni, è palese che lei ci stia provando. Non sono maliziosa, leggo bene quello che vedo. Con duecento telecamere puntate addosso, io forse ci sarei stata, magari un bacio sarebbe scappato. La presenza di Nina Moric fuori? Non mi riguarda. Io ho provato un interesse per Luigi, so che era fidanzato, ma cosa ci devo fare?". Furoi dalla casa Luigi e Patrizia si rincontreranno?