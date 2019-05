Gf, la rivelazione piccante di Gianmarco Onestini: "Guendalina mi toccava mentre eravamo sdraiati"

Al Gf gli animi si scaldano (e non poco). Dopo le durissime parole di Guendalina Canessa contro Mila Suarez ("Neanche se fossi Jennifer Lopez farei quelle mosse lì da mignotta), l'influencer si butta su Gianmarco Onestini. Che - ricordiamo - le ha servito un perfetto due di picche. Gianmarco, infatti, non ritrova in lei tutta quella complicità che lei dice di vedere in lui. Ma questo non basta a zittirla. E cosa fa Guendalina? Prova ad allungare le mani. O almeno stando a quanto dice Onestini.

Parlando con Mila Suarez, infatti, Onestini ha fatto una confessione piccante. Perché nonostante il due di picche Guendalina e Gianmarco passano ancora parecchio tempo insieme. "Toccava mentre eravamo sulla sdraio - dice Luca -. Amicizia ok, ma non di più. Io sono tuo amico ad esempio e infatti non faccio certe cose. Amicizia punto. Io non è che faccio altro. Lei mi ha detto che le piaccio, io ho risposto che non provo le stesse cose".

Insomma, sembra che Guendalina non abbia nessuna intenzione di darsi per vinta. Anzi...