Gf, scintille fra Francesca e Rosy. Malgioglio: "Fabrizio De André si ribalta nella tomba"

La nuova puntata del Gf è piuttosto ricca di colpi di scena. Le sorprese non mancano di certo e i concorrenti non hanno nemmeno il tempo di metabolizzare quello che succede. Ma fra i vari scontri, chiarimenti e lettere, ciò che ha sicuramente catalizzato l'attenzione del pubblico è stato l'incontro-scontro fra Francesca De André e Rosy. Poi si è messo di mezzo anche il fidanzato di Francesca e per finire pure Gennaro. Un bel quartetto che dopo essersi scannato vivo ha chiuso tutto in tarlallucci e vino. Non si sa come, ma è successo proprio questo.

Ma ricapitoliamo. La scorsa settimana Barbara d'Urso mostra alcune foto alla De André. Negli scatti si vede il suo fidanzato in compagnia della biondissima Rosy. Francesca ne ha dette di ogni, sia su lui che su di lei. Questa sera ha visto altre foto, ha parlato con lei e poi con lui. Appena è entrata in casa Rosy, il pubblico ha temuto il peggio. Le due se ne sono dette di ogni da "stai a cuccia" a "il culo non te lo spacchi in fabbrica ma facendo altro". Carine no?

Poi magicamente si sono chiarite, fra i denti la De André ha chiesto scusa "perché non volevo dire quelle cose ero una donna ferita" ed è subentrato il suo fidanzato. Giorgio le dice due parole, "eravamo lì per lavoro e c'erano altre due persone", Francesca ci crede e iniziano a sbaciucchiarsi. Perdonato, quindi. Nessun tradimento. Allora Barbara d'Urso mostra loro un filmato. Nel video ci sono Francesca e Gennario Lillio che si scambiano abbracci, baci e coccole. "Ma siamo solo amici", esclama la De André. "Anche quando ti metteva la mano vicino alla mutandina? Noi da casa abbiamo pensato che tra voi due ci sia altro oltre che una semplice amicizia", replica la conduttrice.

Ma Francesca va avanti per la sua strada e difende la sua posizione. Nega tutto e durante il filmato distrae il fidanzato per non far vedere quelle immagini che farebbero infuriare un po' tutti i fidanzati. "Ma lui ha fatto bene, io avrei fatto di peggio chiuso qui dentro", chiosa il fidanzato della De André. Affermazione che spiazza e, mentre tutti negano tutto e all'improvviso sono di nuovo tutti amici, la d'Urso perde la pazienza: "Francesca quelle sono le immagini. Io ho un amico da quarant'anni e non ho mai fatto così. Non venitemi a dire che abbiamo montato noi le cose". E ora subentra Gennaro: "No Barbara, noi siamo solo amici. Certo se lei non fosse fidanzata io ci avrei provato perché è una bellisisma donna".

Complimenti, mezzi passi indietro, la biondissima Rosy che esce dalla Casa e il pubblico ne capisce ben poco di tutto. Fino a quando Cristiano Malgioglio rompe il silenzio: "Se il mio amico Fabrizio De André avesse visto questa scena si sarebbe ribaltato nella tomba".

Non c'è altro da aggiungere. Se non che Francesca e il suo fidanzato hanno fatto pace, Gennaro e Francesca sono amici e la biondissima Rosy è tornata a casa da suo figlio. Non prima di aver ricordato alla De André che "prima di parlare deve collegare il cervello".