Gf, scontro di fuoco fra Taylor e la De André. Mega: "Hai rotto le palle a tutti"

Anche questa edizione del Gf è arrivata alla fine. Questa sera verrà decretato il vincitore. Ma la serata è bella lunga e i colpi di scena non possono mai mancare. E sicuramente non poteva mancare un passaggio che tirasse in ballo Francesca De André e Gennaro Lillio. Dopo settimane di corte sfrenata, il bel napoletano è riuscito a prendersi la De André. Non senza difficoltà, eh. Prima c'era di mezzo il fidanzato di Francesca, poi si è passati alla fase del tradimento del fidanzato di Francesca, poi è entrata nella Casa Taylor Mega, poi i due si sono avvicinati e ancora poi i due si sono massacrati vivi. Ma ora tra loro c'è la pace. Più o meno. Francesca s'infiamma per poco, ma Gennaro vuole restarle accanto.

Anche questa sera Barbara d'Urso ha mostrato un filmato ai due e subito Francesca De André si è inalberata. "Ma Francesca - è subito intervenuta la conduttrice - questa sei tu. Nel bene e nel male". Francesca annuisce e si giustifica dicendo che "non amo rivangare il passato". Viene da dire che forse non si rende conto di quanto esasperi le situazioni. Ma questo se ne renderà conto lei. Poi. Forse.

E dopo il filmato del meglio e del peggio, è arrivato il momento dell'ingresso di Taylor Mega. Durante la settimana, infatti, Francesca si è lasciata andare a frasi un po' troppo volgari. Non si parla solo di offese nei confronti dell'influener biondissima, ma di insulti privatissimi. Insulti che hanno fatto infuriare Taylor. Così ha deciso di entrare nella Casa per avere un confronto pacifico con la sua "rivale". Ma questo confronto non c'è stato. Francesca non ha lasciato mai - ma proprio mai - parlare l'influencer.

Francesca De André, infatti, ha iniziato con il suo teatrino, con le sue scene, con le sue urla e con le sue offese. Taylor si è limitata a squadrarla, a farle capire che così non potrà mai andare da nessuna parte e che "hai rotto le palle a tutta Italia. Hai parlato solo tu per due mesi. Basta. Hai rotto le palle".

Ma niente da fare. La De André non l'ha lasciata parlare e ha spostato tutto sull'aspetto fisico. "Io mi piaccio tanto e non cambierei nulla per essere te - ha attaccato Francesca -. Ma tu cosa fai? Mostri solo il culo e le tette. Ma finiscila Taylor. Cambi uomini come cambi mutande. Sei venuta qui per provarci con Gennaro, ma non ce l'hai fatta". Taylor Mega prova a rispondere, ma evidentemente è troppo educata per urlare ai livelli di Francesca e non ce la fa. Riesce soltanto a dire un debole "ho cercato di trasmettere solo messaggi positivi. Ho cercato di farti capire che tutta Italia non ti sopporta più. E comunque credimi che tu al mio livello non ci arriverai mai. Siamo in due campionati diversi. A me Gennaro non è mai interessato, io guardo altro".

E queste parole bruciano a Francesca che urlando spara a zero: "Hai due neuroni che sbattono. Ti nascondi dietro a culo e tette". Beh, diciamo che i toni (e i contenuti) del discorso sono soltanto questi. Alla fine della fiera Taylor si alza e, guardando dritta negli occhi Francesca, le ribadisce: "Hai rotto le palle".

Grande applauso da parte del pubblico. D'altronde Francesca non fa altro che parlare e parlare ancora sugli altri.