Gf, Taylor Mega dice la sua su Francesca e Gennaro: "Lui succube di lei"

L'ultima puntata del Grande Fratello 16, il format condotto da Barbara d'Urso, ha visto la web influencer Taylor Mega fare accesso a sopresa nella casa più spiata d'Italia, rompendo così gli equlibri del gioco dei gieffini. E a mostrarsi particolarmente turbata dalla presenza di Taylor al reality-show di Canale 5 è la gieffina Francesca De André, la quale, per via della gelosia provata nei riguardi della new-entry Mega, ha avuto un'accesa discussione con la sua nuova fiamma, Gennaro Lillio.

Sul conto della frequentazione di Francesca e Gennaro, la web-star Taylor ha rilasciato alcune dichiarazioni al vetriolo, contestando dal suo canto "la remissività" mostrata nella Casa da parte dell'ex fidanzato di Lory Del Santo, Lillio.

Taylor Mega critica la coppia Francesca e Gennaro del Grande Fratello

“Secondo me – queste le parole che Taylor ha speso alludendo a Gennaro, con cui si era intrattenuta in confessionale al Gf16 – D ovrebbe tirare fuori un po’ più di ca…mma". "Lei è un po’ possessiva” ha aggiunto Mega, parlando di Francesca De André.

Discutendo con Gennaro in giardino, Taylor ha confidato al gieffino che non apprezza il suo essere "zerbino": "In questi giorni che ti ho visto, non è che ne esci benissimo... Sei sempre appresso a Francesca. È chiaro che in una coppia c’è chi ha il carattere più forte e chi quello più debole ed emerge il suo”.

