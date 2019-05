Gf, Taylor Mega rimprovera Gennaro: "Stai sempre dietro a Francesca"

L’ingresso di Taylor Mega al GF16 sta portando i concorrenti ad analizzare le dinamiche della Casa con occhi diversi e non è mancato il giudizio della influencer sul rapporto tra Gennaro Lillio e Francesca De André.

Entrata nella Casa di Cinecittà da qualche giorno, la Mega aveva già fatto le sue valutazioni sulla relazione tra il napoletano e la De André confrontandosi con alcuni inquilini e ritenendo che lui sia evidentemente più preso rispetto alla ragazza. Questo, secondo Taylor, sta portando Gennaro ad allontanarsi dal resto del gruppo e a comportarsi quasi da “zerbino” nei confronti di Francesca. Un parere che è stato condiviso da qualcuno e che ha spinto Taylor a parlarne con il diretto interessato, mettendolo di fronte ad una realtà che, forse, finora non ha considerato.