GF, Taylor Mega si è fatta una doccia veramente "bollente"

Taylor Mega sta facendo parlare molto di sé sia all'interno che all'esterno della casa del Grande Fratello. Molti, infatti, non vedevano l'ora che la bella influencer trentina rientrasse nella casa. E molti fan non hanno preso bene il fatto che la Taylor abbia dichiarato su Instagram che rimarrà nella casa al massimo per tre settimane. Comunque, ultimamente Taylor ha fatto andare in visibilio i suoi fan facendo una doccia veramente "bollente".

Taylor Mega: la foto della doccia

Tutti aspettavano lo scoppio dell'Estate. E dopo un mese di maggio veramente diverso e mai visto sembrerebbe che il bel tempo e il caldo abbia finalmente preso il sopravvento. Di conseguenza, anche nella casa più chiacchierata d'Italia si inizia a percepire un nuovo tepore che spinge gli ospiti a cercare il necessario refrigerio. E Taylor Mega non poteva non approfittare della situazione per far parlare di sé. La bella influencer, infatti, appare strizzata in un micro - bikini che non trattiene le sue curve perfette. Non solo, ma il getto d'acqua fa spostare il top mostrando le sue curve perfette e mandando in delirio i fan.

In effetti, una doccia di questo genere potrebbe alimentare ulteriori tensioni all'interno della casa del Grande Fratello. Non per niente, negli ultimi giorni, Taylor Mega era stata al centro di un litigio tra Francesca De André e Gennaro Lillio che aveva portato il concorrente napoletano a perdere la pazienza con la nipote di Faber e a sbottare: " Con chi credi di avere a che fare, hai rotto, non puoi far uscire castelli che non esistono. Mi stai affibiando cose che io non faccio e a me non va bene. Sei ridicola. Quando sei nervosa vedi i flash. Credi che io non abbia mai visto una donna in vita mia? Non ho 16 anni, ne ho 28. Tu quando sei nervosa vedi quello che vuoi, ma le tue affermazioni mi stanno danto troppo fastidio. Non ti permettere lontanamente, portami rispetto. Io non sono quel tipo di persona ".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?