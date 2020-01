Gf Vip, bufera su Zequila: "Ha detto alla Maggiorana 'ti uccido'"

Finisce di nuovo al centro delle polemiche Antonio Zequila che, secondo quanto rivelato da Roger Garth a Pomeriggio Cinque, si sarebbe lasciato scappare delle frasi violente nei confronti di Carlotta Maggiorana.

Già qualche giorno fa, Zequila finì sotto la lente d’ingrandimento per una presunta bestemmia pronunciata durante una conversazione con Andrea Denver. In quel caso, però, il Grande Fratello Vip è intervenuto e, analizzando l’audio incriminato, ha annunciato che Antonio non aveva pronunciato alcuna imprecazione e, per questo, non meritava l’espulsione dalla Casa di Canale 5.

Nelle ultime ore, però, il web torna ad invocare l’eliminazione di “Er Mutanda” dal reality show per alcune esternazioni rivolte a Carlotta Maggiorana e ritenuta inaccettabili. A denunciare per primo l’accaduto è stato Roger Garth che, intervenuto a Pomeriggio Cinque per esprimere la sua opinione sul caso di Salvo Veneziano, ha accusato Antonio Zequila di essersi comportato in maniera ancora più grave rispetto al concorrente del Gf appena espulso dalla Casa.

“ Gli italiani, sappiamo benissimo, amano mettere alla gogna. Ho sentito Salvo questa notte, tramite Instagram, ma vorrei sorvolare sull’argomento e far notare che non è stato l’unico – ha puntualizzato l’opinionista del salotto di Canale 5 - . Se questo vale per Salvo, il signor Antonio Zequila (e ho pubblicato il video sul mio Instagram), ha detto all’ex Miss Italia: ‘Ti do un cazzotto e ti uccido’, in napoletano. Questo non è grave allo stesso modo? Ci vuole equità ”.

Nel video postato sui social da Garth, in effetti, si ascolta Antonio Zequila pronunciare questa frase nei confronti di Carlotta Maggiorana. Il tutto, però, sembra essere stato fatto durante un momento scherzoso, ma gli utenti della rete si sono sollevati in coro chiedendo che al gieffino venga riservato lo stesso trattamento di Salvo Veneziano.

“Io ora non so se sia vero, ma se lo fosse, questi sono gravemente fuori di testa”, si legge su Twitter, “Antonio Zequila merita la squalifica per le frasi gravi e irripetibili rivolte a Carlotta Maggiorana”, ha continuato a scrivere un altro utente. Non si sa, per il momento, se il Gf Vip prenderà provvidenti a riguardo.

