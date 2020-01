Gf Vip, Antonella Elia (ancora) contro la Mega: "Dovrei compatirla, povere dementi"

La lite tra Taylor Mega e Antonella Elia diventa protagonista del Gf Vip. Alfonso Signorini ha deciso di mostrare alla bionda showgirl le immagini del confronto acceso che le due donne hanno avuto a La Repubblica delle donne.

Antonella Elia è entrata nel primo gruppo di vipponi, come li chiama Alfonso Signorini ma il suo ingresso nella casa non è stato come quello degli altri concorrenti. La bionda showgirl torinese ha dovuto attraversare una tubatura sporca di vernice colorata, che ha inevitabilmente sporcato lo splendido abito di paillettes indossato per l'occasione dalla Elia. Un ingresso non proprio trionfale, che ha gratificato Taylor Mega che, da casa, guardava il programma. " Questa è l'entrata che meritavi ", ha affermato l'influencer in una storia pubblicata su Instagram durante la diretta del programma.

Per rincarare la dose,Taylor Mega ha voluto mettere a confronto l'ingresso di Antonella Elia con il suo. Lo scorso anno, infatti, la bionda friulana è stata ospite del Grande Fratello 16 condotto da Barbara d'Urso. La Mega è rimasta nella casa circa una settimana, durante al quale ha conosciuto Erica Piamonte con la quale è poi nato il rapporto speciale che si è sviluppato all'esterno della Casa. La doccia bollente di Taylor Mega al suo ingresso al GF 16 la ricordano in tanti ed è proprio questo che ha voluto sottolineare l'influencer nel suo attacco ad Antonella Elia che, invece, è rimasta sporca di vernice per tutto il corso della puntata. Alla showgirl non è stato concesso di cambiarsi né tanto meno di lavarsi il viso. Antonella Elia pare non abbia risentito della situazione ma, anzi, come al solito ha reagito con ironia e divertimento, senza preoccuparsi di non essere impeccabile. Alfonso Signorini ha voluto mostrare alla showgirl torinese la reazione di Taylor Mega e i titoli dei siti che hanno ripreso la sua reazione, scatenando l'ilarità di Antonella Elia.