Gf Vip, Taylor Mega contro la Elia: "Questa è l'entrata che meritavi"

Sono stati molti i personaggi noti che hanno seguito e commentato l'ingresso dei loro colleghi nella casa del Gf Vip. Da Filippo Nardi che tifava per Paola Di Benedetto ai professionisti di Amici che hanno supportato Paolo Ciavarro, in pochi ieri non hanno seguito la prima puntata del Grande Fratello Vip. Tra loro anche Taylor Mega che, però, più che tifare ha attaccato Antonella Elia.

Una partenza col botto sui social network per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che nel giorno del primo kick-off (il secondo sarà domani, 10 gennaio) ha conquistato la vetta delle tendenze italiane e mondiali su Twitter. Ma tra qualche polemica di ex concorrenti che si sono risentiti nel non vedere le immagini della loro edizione nella clip introduttiva iniziale e telespettatori che hanno ricordato momenti iconici passati, a spiccare maggiormente sono senz'altro le storie di Taylor Mega, che l'anno scorso è stata per altro ospite nella Casa. A scatenare l'influencer è stato l'ingresso originale di Antonella Elia, che a differenza degli altri concorrenti ha dovuto superare un'ardua prova, attraversando carponi un tunnel pieno di vernice colorata. Un'entrata al Gf Vip non certamente trionfale per la bionda showgirl torinese, presa di mira da Taylor Mega nelle storie di Instagram. " Questa è l'entrata che meritavi, proprio questa! ", ha detto l'influencer in una storia in cui commenta fuoricampo le immagini di Antonella Elia trasmesse in tv.

Per rincarare la dose, Taylor Mega nella storia successiva ha riproposto ai suoi seguaci il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 16, quando partecipò al reality in veste di ospite per una settimana. Due entrate diametralmente opposte, certo, che riflettono le opposte personalità delle due donne. Ovviamente, i seguaci di Taylor Mega hanno apprezzato il gesto dell'influencer, che arriva dopo la furibonda lite tra le due avvenuta solo qualche settimana fa durante La Repubblica delle donne, il programma di Piero Chiambretti. In quell'occasione volarono parole grosse tra le due bionde, con Antonella Elia che scatenò la polemica per aver apostrofato in maniera poco garbata la giovane influencer.

L'acredine tra le due non è sopito ma, anzi, sembra essere in corso una vera e propria guerriglia portata avanti soprattutto da Taylor Mega. Per le prossime settimane, Antonella Elia sarà impossibilitata dal rispondere agli attacchi dell'influencer, che si presuppone non cesseranno rapidamente. Non è da escludere che prima dell'uscita di Antonella Elia dalla casa del Gf Vip, Taylor Mega possa entrare per avere un confronto diretto con la showgirl.