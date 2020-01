Gf Vip, Antonella Elia svela il suo dramma nella casa: "Non spargo amore, spargo lotta

Lo scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa ha animato la scorsa puntata in diretta del serale e tutti i giorni del quotidiano ma è stata al centro anche dell'ultimo live condotto da Alfonso Signorini. La showgirl bionda non ha esitato a definire ipocriti e buonisti tutti quelli che hanno salvato la brasiliana per il racconto della sua vita difficile.

Il conduttore ha mostrato alla Casa le immagini della puntata di lunedì e i commenti della settimana, comprese le discussioni avute da Antonella Elia con gli altri coinquilini, soprattutto con Adiana Volpe, accusata di essere una grande giocatrice. " Adriana è una mia amica, da lei mi sento sostenuta, e mi sarei aspettata che conoscendo il disagio che provo a stare in casa con la Lessa mi avrebbe sostenuta ", ha detto la Elia per giustificare la sua reazione contro la coinquilina. La Volpe non si è tirata indietro e ha voluto replicare: " Ho promesso a me stessa di non avere filtri. Io dico sempre quello che penso in maniera diretta. Le ho detto che non ci faceva una bella figura. Lei (Fernanda Lessa, ndr) si è avvicinata per chiederle un confronto e lei ha detto di no. " Le parole di Adriana Volpe hanno incrementato il fastidio di Antonella Elia nei suoi confronti, visto che per la bionda showgirl lei è una delle persone che reputa più amiche all'interno della casa. " Ci sono storie come quelle di Fernanda, che più rimane e più le persone possono sentire la sua storia ed essere d'esempio. Ma quando dico che Antonella è bella voglio che lei sappia che è bella ", ha concluso Adriana Volpe, cercando di placare l'ira di Antonella Elia.

Dopo questo momento così forte, Alfonso Signorini ha voluto che la Elia andasse in confessionale per parlare della sua vita complicata e difficile, alla base del suo carattere così particolare e così difficile da capire. Le parole di Fernanda Lessa della scorsa settimana hanno ferito profondamente la Elia, che in un confessionale durante la settimana ha raccontato tutto il suo dolore: " Io non ce l'ho mai avuta la famiglia. È un punto di riferimento che non ho avuto e che non ho tutt'ora. Non ho avuto la capacità di crearmela una nuova famiglia. I parenti non mi hanno mai cercata. Mi è mancata la sicurezza di trovare conforto. Io cerco di sopravvivere in questo mondo e di essere felice nei brevi momenti cerco di sentire questa felicità al massimo. "

Le sue parole hanno profondamente commosso il conduttore, che a stento ha trattenuto le lacrime, ha ringraziato Antonella Elia: " La verità non ha bisogno di essere commentata. Grazie, perché arrivi. " Il conduttore ha cercato di spiegare il motivo di molti comportamenti di Antonella Elia: " Credo che ci sia tanta sofferenza, tanta forza e di nuovo tanta sofferenza. Stare dentro lì rende 1000 volte più sensibile questa sofferenza. " La showgirl ha confermato le parole del conduttore ma si è aperta ancora di più, svelando il suo malessere interiore: " Stando qui è come se si scoprissero tutti i nervi. Io mi vergogno tanto perché mi vedo tanto brutta, tutte le cose che dico sono brutte. Sono brutta anche io e mi vergogno tanto. Dico sempre cose brutte. "

Alfonso Signorini ha cercato di tranquillizzare Antonella Elia, rassicurandola che il suo andare contro l'ipocrisia la rende bella: “Hai la bellezza della tua verità.” Ad Antonella Elia è stata fatta ascoltare una lettera di Pietro Dalle Piane, carica d'amore e di passione: " Non sei sola, non è vero. Io per te ci sono e ci sarò sempre. Ciao amore grande della mia vita. " Solo le parole non sono riuscite a tranquillizzare Antonella Elia, che ha replicato con dolore: " Io non spargo amore, spargo sempre lotta. È uno dei miei più grandi dolori. Io spargo l'uragano e invece i miei ideali sarebbero altri. "

Uscita dal confessionale, Antonella Elia ha potuto riabbracciare il suo compagno, con il quale si è scambiata un lunghissimo e appassionato bacio durato più di dieci minuti. La donna aveva espresso la mancanza delle belle sensazioni di un bacio e ha fatto il pieno con il suo compagno, prima che lo stesso lasciasse la Casa, dopo averle addolcito il cuore e l'umore.