Gf Vip, Cecilia e Jeremias: "Luca non faccia il Santo. Noi sapevamo già di Soleil"

La fine della storia d'amore tra Luca Onestini e Soleil Sorge continua a far discutere i concorrenti del Gf Vip, ma sono soprattutto Cecilia e Jeremias Rodriguez che hanno qualcosa da dire.

I due fratelli vogliono vederci chiaro e una volta chiusi in camera da letto si sono lasciati sfuggire una serie di confidenze. Il primo a parlare è Jeremias Rodriguez: "Io posso anche credergli, ma è tutto troppo sporco. Non è che non conosco niente di questo mondo, ho un po’ di esperienza…Lui, ad esempio, che ha parlato, è amico di Luca". Immediatamente Cecilia cerca di zittirlo, non volendo tirare in ballo altre persone, ma il fratello prosegue: "Ma queste persone sono quelle che me lo hanno detto. Sono cose che si sanno, noi questa storia la sapevamo".

A questo punto anche Cecilia Rodrgiuez dice di essere d'accordo, ed essendo stata la prima a tirare fuori questa storia dei dubbi, ribadisce di averne già parlato, pur non facendo alcun nome. Poi, nel tentativo di spiegarsi, aggiunge: "Diciamo che è cambiato solo il soggetto".

Ma a cosa si riferiscono i fratelli Rodriguez? Cecilia, dopo la diretta di luendì, aveva confessato a Veronica che prima di entrare nella casa del Gf Vip le avevano rivelato che Luca Onestini avrebbe lasciato Soleil Sorge. In puntata, però, è successo il contrario e proprio su questo punto Jeremias e Cecilia vogliono fare chiarezza.

"Certo che è cambiato il soggetto - aggiunge Jeremias - ma la storia è quella. Non faccia il santo Luca. Bisogna stare molto attenti. Io preferisco uno che non mi piace, ma trasparente". E dopo un botta e risposta concitato, la sorella di Belen conclude: "Io dico che non mi deve prendere per il culo. Prima del Gf sono state dette certe cose e poi queste cose sono accadute davvero. Per come sono fatta certe cose non le potrei mai fare".

Sul caso Onestini-Sorge ha detto la sua anche il fidanzato di Cecilia, Francesco Monte, che ospite di Mattino 5 ha commentato: "In realtà sono le classiche chiacchiere da quartiere, abbiamo parecchi amici in comune, Luca ha lavorato sei mesi con me e mio fratello, quindi di riflesso abbiamo vissuto i problemi che lui aveva. Sono cose che si dicono, le persone chiacchierano troppo…".