Gf Vip, Cecilia Rodriguez pizzicata in compagnia del fratello di Monte

Dopo l'uscita dal Gf Vip, la vita di Cecilia Rodriguez è completamente cambiata, l'argentina non fa più solo la modella, ma nei suoi impegni ci sono anche le diverse ospitate in discoteca.

Da sola o con il nuovo compagno Ignazio Moser, Cecilia, nelle ultime settimane, è stata ospite in diversi locali. E come lei stanno facendo tutti gli altri concorrenti del Gf Vip. Ma qualche ora fa, una foto pubblicata sui social ha fatto storcere il naso al pubblico. Su Instagram, infatti, alcuni utenti hanno notato che la Rodriguez ha passato la serata in compagnia di alcuni amici e tra questi c'era pure il fratello di Francesco Monte.

Cecilia Rodriguez era alla festa di compleanno, in un ristorante milanese, di un caro amico, Francesco Panessa, ma a destare non poco curiosità è stata la presenza negli stessi scatti di Stefano Monte. Vederli insieme, considerando le recenti affermazioni della Rodriguez contro Francesco, ha scatenato il web.

In realtà, la spiegazione di questa vicinanza è molto semplice. Stefano Monte, infatti, guida l'agenzia per celebrity che rappresenta Cecilia Rodriguez, oltre che il fratello Jeremias e lo stesso Francesco Monte. Quindi svelato il mistero. Ma c'è un dettaglio che non è sfuggito al pubblico. Nelle diverse foto pubblicate sui social, infatti, non compaiono mai né Ignazio Moser né Francesco Monte, nonostante il festeggiato sia amico di quest'ultimo.

Che questa festa di compleanno abbia fatto infuriare Ignazio Moser?