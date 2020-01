Gf Vip, il dramma di Carlotta Maggiorana: "Ogni giorno mi manca l'aria"

La settima puntata del Grande Fratello ha dato spazio anche a Carlotta Maggiorana, la prima Miss concorrente del Grande Fratello. La ragazza, che con la sua elezione ha rotto molti tabù, ha mostrato il suo lato più fragile all'interno della Casa e ha svelato una parte di sé che non ha mai potuto rivelare.

Anche la storia di Carlotta Maggiorana è molto particolare. Ha perso il padre a 15 anni ed è stata una mancanza molto forte per la ragazza, cresciuta senza il riferimento paterno nel periodo più difficile della sua vita. Nei giorni scorsi è caduto compleanno dell'uomo e la ragazza ha voluto omaggiare il padre, raccontando agli altri ragazzi i ricordi degli anni vissuti insieme a lui ma anche i rimorsi che la attanagliano per non aver vissuto a pieno il poco tempo a loro disposizione. Fin da giovane, infatti, Carlotta Maggiorana ha vissuto lontana da casa per frequentare l'accademia di danza e questo, oggi, per lei è stato tempo rubato al suo papà.

Carlotta Maggiorana non trattiene le lacrime nel parlare del padre, nel ricordare i loro momenti trascorsi insieme. Piccoli momenti di intimità familiare che le sono stati strappati troppo in fretta. " Ogni giorno mi manca l'aria senza sentire la mia famiglia. Sono stata troppo tempo lontana da loro, non voglio perdere un istante senza viverli ", ha detto il lacrime l'ex Miss Italia prima di sollevare un grande drappo rosso, messo a celare un tutù. La danza è uno dei capisaldi della vita di Carlotta Maggiorana, che a 19 anni sarebbe dovuta andare in Russia per proseguire nel suo sogno. L'idea della lontananza dalla famiglia ha impedito alla ragazza di continuare nel suo percorso di studi. Il pensiero di non poter vedere sua madre, che già aveva perso suo padre, è stato troppo forte per Carlotta Maggiorana, che ha quindi deciso di rimettere il sogno in un cassetto per cercare di inseguirne altri.

Se da un lato la ragazza ha dovuto rinunciare a un desiderio e a una passione che l'accompagna da quando è nata, dall'altro ha potuto inseguire altri sogni e perseguire altri obiettivi. È stata incoronata come la donna più bella d'Italia, è stata portabandiera della bellezza del nostro Paese nel mondo e ha raggiunto il successo, anche se in un altro campo. Adesso si trova all'interno della casa del Grande Fratello per mostrare di sé il suo animo più profondo, perché un'ex Miss Italia non è solo bellezza me è anche contenuti. Nonostante la riservatezza, Carlotta Maggiorana sta provando a tirare fuori gli artigli, anche per dimostrare agli altri e a se stessa quanto vale, nonostante alcuni momenti di sconforto e di debolezza.