Gf Vip, ecco perché Barbara Eboli ha lasciato Licia Nunez

Licia Nunez ha scoperto di essere stata lasciata dalla sua compagna durante la puntata serale del Grande Fratello Vip. Solo poche ore prima, Barbara Eboli aveva affidato a Instagram un post nel quale spiegava, seppure in modo criptico, i motivi che l'avevano spinta a tale decisione. Incredula e sconvolta, Licia Nunez è stata tramortita dalle parole della sua fidanzata e non ha ben compreso quale fosse la situazione.

" Ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l'hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre... ", scrive Barbara Eboli nel post che Alfonso Signorini ha mostrato in diretta a Licia Nunez. La concorrente si è interrogata a lungo, soffermandosi proprio su queste parole, senza capire quale potrebbe essere stato il motivo scatenante della collera della fidanzata. A dare una risposta a questa domanda ci hanno pensato gli utenti della rete, che hanno individuato quale potrebbe essere stato il gesto incriminato. " Licia ha raccontato che a Ballando con le stelle baciava il bracciale che le aveva regalato Imma, prima delle esibizioni, esattamente come ora nella Casa bacia l'anello di Barbara ", si legge in un tweet diventato rapidamente virale.

Licia anche durante la diretta con Alfonso Signorini ha raccontato di avere l'abitudine di baciare l'anello, regalo di Barbara, ma che non pensava che quello potesse darle fastidio. Quello che potrebbe aver infastidito Barbara Eboli è che il bacio a un oggetto che le lega pensava fosse un gesto esclusivo ma, invece, pare sia una costante nella vita di Licia Nunez. Questo, agli occhi della sua compagna, potrebbe aver sminuito una cosa fino a quel momento quasi idealizzata. Ovviamente, questo non sarebbe che uno degli elementi che avrebbero portato Barbara Eboli a un gesto di rottura simile. Licia Nunez, infatti, trascorre molto del suo tempo a parlare di Imma Battaglia, più di quanto non faccia parlando di Barbara e anche questo, probabilmente, ha esasperato la donna.

Nella notte, Licia Nunez ha avuto un cedimento emotivo e si è a lungo confidata con Clizia, che ha saputo accogliere le parole dell'attrice nel tentativo di rincuorarla. " Perché hai sempre reazioni tepide, non ti incazzi mai? ", ha chiesto la giovane ex moglie di Francesco Sarcina. " Perché dopo aver perso mio figlio vivo tutta la mia vita a metà, amo a metà. Non riesco ad amare, ad amarmi. Vivo una vita atroce ogni giorno. Non mi perdonerò mai ", avrebbe risposto Licia Nunez, incapace di esprimere i sentimenti, tenendo tutto dentro e facendosi del male. Riuscirà ad avere un confronto con la sua fidanzata?