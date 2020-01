Gf Vip, Licia Nunez lasciata sui social: "Non capisco"

La fine di una storia d'amore non è mai semplice, tanto meno lo è quando una delle due persone sceglie di lasciare l'altra tramite i social ma al Grande Fratello Vip succede anche questo. Vittima, a sua insaputa, di un gesto simile è Licia Nunez, che ha saputo solo questa sera di essere tornata single.

Barbara Eboli, la ormai ex fidanzata di Licia Nunez, ha condiviso un lungo post sul suo profilo Instagram nel quale spiega i motivi che l'hanno portata a prendere questa decisione: " Da quando sei entrata nella Casa del Gf non è mai stato facile capire i tuoi racconti... Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l'hai fatto. " La ragazza non fa giri di parole, evidentemente ferita. Lo sfogo di Barbara Eboli poi continua, esprimendo il dispiacere per un racconto di Licia Nunez, durante il quale l'attrice avrebbe raccontato un gesto loro intimo e personale. " Sei andata oltre... Ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso. " Lo sfogo di Barbara Eboli nasce soprattutto dall'insistenza con la quale Licia Nunez ha parlato della relazione con Imma Battaglia nel corso dei giorni all'interno della casa, spesso con grande trasporto. Proprio queste immagini ha mostrato Alfonso Signorini all'attrice.

Signorini ha mostrato a Licia Nunez il post di Imma Battaglia con il quale lei e sua moglie si distaccano dalle parole dell'attrice. " Non ti curar di loro ma guarda e passa ", ha scritto l'attivista dopo che la Nunez ha affermato di continuare a sentirla, anche se sposata con la Grimaldi. Poi, Alfonso Signorini ha fatto leggere all'attrice il lungo post della sua fidanzata ma la reazione della concorrente è stata inaspettata. Licia Nunez ci ha messo un po' a capire che con quel post di Instagram la sua compagna stava di fatto prendendo le distanze da lei.

La concorrente del Grande Fratello Vip non ha capito i motivi che hanno spinto la sua fidanzata a un gesto di rottura così forte e così eclatante e non crede che si tratti di una rottura definitiva. Uscita dalla mistery room dove era stata chiama da Signorini per discutere di questa situazione, Licia Nunez ha trovato il supporto e la solidarietà di tutte le altre concorrenti, che hanno cercato di consolarla e di rassicurarla. Tra le donne della casa si sono fatte diverse ipotesi, tra le quali che il post non fosse stato fatto da Barbara Eboli. Licia Nunez ha espresso il suo scetticismo per come conosce la sua fidanzata, visto che si sarebbe aspettata che si sarebbe presentata dentro la Casa per affrontare un argomento così delicato. Non è da escludere che nelle prossime puntata Barbara Eboli non entri nella casa per un confronto diretto e per chiarire le idee della concorrente e capire se ci sono ancora margini per recuperare il rapporto.