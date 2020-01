Gf Vip, entra Paola Caruso contro Gonzales: "Se ti strusci con una ragazza lei pensa di piacerti"

Ivan Gonzales è uno degli uomini più apprezzati nella Casa. È uno dei giovani concorrenti del Gf Vip, che ha avuto di recente numerose esperienze televisive in Italia. È stato tronista a Uomini e Donne ed è stato ospite in diversi salotti televisivi. In Spagna è stato uno dei concorrenti del reality Supervivientes, la versione iberica de L'Isola dei Famosi, ed è qui che ha incontrato Paola Caruso.

Negli ultimi giorni, Ivan Gonzales ha parlato spesso dell'ex Bonas di Paolo Bonolis e non è stato particolarmente tenero nei confronti di Paola Caruso. La ragazza non ha gradito il comportamento di Ivan e ha replicato tramite le storie di Instagram, oltre che dal salotto di Barbara d'Urso. Ivan Gonzales ha definito Paola Caruso " serpente velenoso " e questo non è andato giù alla ragazza, che ha successivamente replicato accusando lo spagnolo di averla sedotta durante il reality spagnolo, solo per andare avanti nel gioco.

Alfonso Signorini e il Grande Fratello hanno permesso a Paola Caruso di entrare nella Casa per avere un confronto diretto con Ivan Gonzales e la ragazza ha scelto di usare l'arma dell'ironia per il suo ingresso. Per cercare la porta rossa, Paola Caruso ha impugnato un serpente di peluche in riferimento alle parole che le sono state rivolte da Ivan Gonzales. " Serpentino, mi nomini da due giorni ", ha esordito Paola Caruso rivolgendosi allo spagnolo, che ha negato di aver parlato di lei all'interno della Casa. Fin da quando si sono conosciuti nel reality di sopravvivenza, i due non hanno smesso di stuzzicarsi ma sembrava che tra loro potesse esserci del tenero. Tuttavia, nonostante i due abbiano anche dormito assieme, non hanno mai "quagliato", per usare il termine utilizzato da Paola Caruso.