Gf Vip, Fernanda Lessa nella bufera: "Mi ha nominato la lesbica"

Scoppia il caos sul web in seguito ad alcune frasi pronunciate da Fernanda Lessa nella Casa del Grande Fratello Vip e ritenute inaccettabili dal popolo della rete.

Il caos è scoppiato quando il collegamento con la Casa di Cinecittà si è concluso e gli inquilini si sono trovati a commentare le nomination. La Lessa, forse infastidita dall’aver ricevuto due voti, non ha esitato ad apostrofare Licia Nunez con l’appellativo di “lesbica” in ben due occasioni diverse: prima durante il confronto con Andrea Montovoli, e poi con Michele Cucuzza, cui ha ribadito il concetto incurante di essere davanti alle telecamere e dimenticando quanto successo poche ore prima con Salvo Veneziano.

Nominata da Antonella Elia e da Licia Nunez, Fernanda Lessa ha commentato quello che è accaduto con parole che hanno fatto rabbrividire gli utenti della rete. Su richiesta di Michele Cucuzza, che ha voluto sapere quale concorrente l’avesse nominata, la brasiliana ha detto: “ Antonella, ma ne ho prese due. L’altra era la lesbica ”. Non contenta, o forse stanca e particolarmente arrabbiata, ha ribadito il triste concetto in un momento di confidenza con Andrea Montovoli. “ Ma io non sono rimasta male che mi hanno nominata. Ci sono rimasta di come lo ha fatto Antonella – ha detto al coinquilino - . Lei urlava: ‘Mi stai sul cu..., non sopporto la tua voce, mi stai antipatica, ti odio’. Questa è una doppia faccia da tenersi lontano. Ma poi lei si è messa insieme d’accordo a quella che aveva il frac. Come si chiama? Quella lesbica… Licia. Si sono messe d’accordo ”.

Il web non ha esitato a scatenare la polemica e in tanti hanno chiesto che anche Fernanda Lessa venga espulsa dal Gf Vip 4 per queste offese omofobe. “Mamma mia pessima proprio! Non mi per niente”, ha commentato un utente, “Il problema non è l'appellativo che usa ma il tono con cui lo dice”, ha sottolineato un altro, “Adesso deve essere trattata come Salvo, la legge è uguale per tutti”, “Ma per favore non posso sentire una cosa del genere fatela uscire subito!! Offensiva al massimo questa. Schifo totale e mancanza di rispetto!!”, “Aspetto Signorini che gliele canta. Fernanda fuori dal GFVIP e non vedo l’ora. Antipatica e arrogante!”, sono insorti altri internauti.